A descoberta de um planeta gigante com características que a ciência não consegue explicar »Science News

O corpo celeste é semelhante em tamanho a Júpiter, mas oito vezes maior.

Uma equipe internacional de cientistas descobriu A exoplaneta Tem aproximadamente o tamanho de Júpiter, mas ao contrário do nosso vizinho estelar, este jovem planeta não corresponde a nenhuma das teorias que explicam a formação de gigantes gasosos, o que o torna um verdadeiro enigma para os astrônomos. de acordo com Instituto Max Planck de AstronomiaHD 114082 b tem um Oito vezes a massa de Júpiter; No entanto, é duas a três vezes mais denso do que deveria, segundo as teorias mais aprovadas, ser apenas um gigante gasoso. 15 milhões de anos. A densidade deste planeta é o dobro da da Terra, o que é bastante notável considerando que nosso planeta é composto por rochas com núcleo de ferro e níquel, ao contrário das gasosas, que são compostas principalmente por hidrogênio e hélio, o elemento mais leve do universo. Ralph Lonehart, um dos autores da pesquisa publicada na revista Astronomia e astrofísicaEle explicou que as teorias indicam que os planetas gigantes poderiam se formar de duas maneiras dentro de um disco protoplanetário de gás e poeira distribuído em torno de uma jovem estrela central. O primeiro processo, conhecido comoacumulação básicaNo primeiro estágio, espera-se que um núcleo sólido de material rochoso se acumule. Assim que atinge a massa crítica, sua gravidade atrai o gás circundante, fazendo com que ele acumule hidrogênio e hélio para se tornar um planeta gigante. Na segunda forma é chamado Instabilidade do discoFeixes gravitacionalmente instáveis ​​de gás denso colapsam juntos, formando um planeta gigante sem um núcleo rochoso.

Descubra um planeta gigante com propriedades que a ciência não consegue explicar

Dependendo do modelo de desenvolvimento do planeta, deve ser gás Ele esfria em velocidades diferentes, determinando assim a temperatura dos jovens planetas gigantes gasosos. Dessa forma, eles podem experimentar o que os cientistas chamam de “partida fria” ou “partida quente”, características que determinam o comportamento desses corpos celestes. Depois de calcular o bloco HD 114082b E o período de sua órbita, os cientistas descobriram que a combinação de massa e tamanho não corresponde à evolução das estrelas de início quente e, embora se encaixe um pouco melhor nas estrelas de início quente, não se encaixa em todas as suposições. Lonhardt explicou que, para os modelos teóricos atuais, o HD 114082 b é muito pequeno para sua massa, então ele tem Núcleo rígido extraordinariamente grande, ou os modelos estão errados e a taxa na qual os gigantes gasosos esfriam não é bem calculada. Pode ser os dois. “Tudo o que podemos dizer é que ainda não entendemos realmente a formação de planetas gigantes.”ele adicionou.