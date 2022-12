“Nunca vi tal situação. Tantas bronquiolite agressiva”

Mistry: Então, é uma emergência para as crianças. “Em meus 30 anos de trabalho, nunca me vi em uma situação como essa”, diz Silvia Girotto, pediatra com longa experiência de livre escolha, que tem um ambulatório na Via San Dona em Mestre e mil pacientes pequenos.

“Também são 70 ligações por dia. Atendemos muitos pacientes na faixa etária de 0 a 4 anos, mas também em crianças do ensino médio, até 14 anos. Na escola há turmas dizimadas: é inevitável que haja um corredor de vírus. Isso também acontece na presença de dois irmãos mais novos: o mais novo pode estar alguns meses após a lesão do irmão mais velho que frequenta o jardim de infância. Tirar as máscaras não ajuda, muito pelo contrário. Do fechamento completo à abertura total há uma diferença ».

Girotto também trabalha de 12 a 13 horas por dia. «Nesse período, os ritmos são altos, se não visito, atendo o telefone e vice-versa. Já surgiram os vírus da parainfluenza que levam a febres altas, e agora está surgindo a verdadeira gripe, como evidenciam os dados oficiais de monitoramento. O efeito que também acompanha outros tipos de problemas, como dores nas articulações e mialgia ».

Mais Informações





hoje

Um dia típico para um especialista inclui 2 horas, até 10, para atender ligações de pessoas que buscam conselhos urgentes. Depois começam as visitas, que duram até à noite, tentando gerir todos os pedidos no prazo de 24 horas. «Também não temos um serviço de atendimento porque, em todo o caso, prefiro atender pessoalmente as chamadas telefónicas para perceber quais são as necessidades, se são emergências ou não, retoma o médico. Observação atenta, verificando o seu comportamento, se estão muito cansados, apáticos, queixosos, é preciso dar antitérmicos mas também ter muita atenção à hidratação, banhando-os em água morna e deixando-os ficar num ambiente não húmido. Obviamente, manter um filho em casa longe da escola também é uma obrigação para os pais que podem trabalhar juntos. Mas não é necessário mandá-los de volta à escola se não estiverem totalmente recuperados, o que também pode exigir alguns dias extras de descanso”.

no Hospital

Girotto confirma que há muitas crianças menores de 1 ano que foram levadas às emergências por bronquiolite particularmente agressiva, que no pior dos casos requer suporte respiratório mesmo em terapia intensiva (neste caso com transferência para Pádua). Em suma, a combinação de covid em ascensão, gripe inconfundível e problemas respiratórios de vários tipos estão obrigando os médicos a fornecer um enorme excedente de ajuda. “Às dez horas da noite tenho que dormir se quiser me recuperar”, sorri Jiroto, que provavelmente nunca fecha os olhos. “Agora estamos entrando no inverno e as férias estão chegando. Recomendo a todos aqueles que devem apresentar alguns sintomas, que estão um pouco indispostos, que fiquem em casa, meçam a temperatura e entendam se estivermos realmente doentes. Ficar doente significa trazer vírus para os outros. Portanto, “Se necessário, é preciso ter coragem de evitar encontros com familiares e amigos. E então, vamos tirar o pó das máscaras. Em dois anos, o pediatra concluiu que não tínhamos gripe por causa da presença de máscaras. Devemos entender que elas continuam sendo muito úteis mesmo em ocasiões especiais.” melhor proteger nossos filhos.”