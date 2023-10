sob condição Antes de iniciar qualquer dieta é necessário consultar um médico especialista “Faça Você Mesmo.” Nunca é permitido, o bem-estar mental e físico está em jogo – quem quiser fazer a mente pode ficar tranquilo: não estão incluídos alimentos exóticos, quase indisponíveis, ou do outro lado do mundo. O que também beneficia o planeta. “Dada a sua ligação ao Mediterrâneo, salienta Shiro, devemos esperar vegetais: Vegetais folhosos, legumes e grãos integrais, especialmente feijão. Depois frutas frescas da estação, mas também frutas secas: nozes em tudo. Por último peixe, de preferência azul e pequeno, mas também salmão e azeite virgem extra. Shiro sempre explica o que todos esses alimentos têm em comum: “É sobre… Alimentos ricos em vitaminas. Sabemos muito sobre A, B e C. Mas o que faz a diferença aqui é… Vitamina E O que, já a nível fetal, promove o desenvolvimento neurológico. Por isso, antes da gravidez e até o final da amamentação, as mães são orientadas a consumi-lo em quantidades adequadas. Somos “caixas registradoras”: Nosso organismo realiza operações de adição e subtração em referência ao que estamos fazendo de forma positiva ou negativa. O início das doenças já está determinado quando estamos no ventre materno.” A dieta mental também é rica Ácido fólico, “As substâncias solúveis em água participam do metabolismo dos ácidos graxos, dos aminoácidos, ou seja, dos ‘blocos de construção’ que constituem as proteínas, e dos ácidos nucléicos (DNA, por assim dizer).”

Eles são importantes? “Mais: são essenciais porque Melhora as funções dos glóbulos vermelhos e melhora o desempenho do sistema nervoso. Bem como ácidos graxos ômega-3, carotenóides e flavonóides.”

La Mende também é conhecida por Abundância de frutas vermelhas. “Exatamente. Rico em antocianinas e flavonóides, mirtilos, amoras, framboesas, groselhas, amoras brancas etc. Ajuda a limpar o cérebro das toxinas geradas pelas células nervosas. As atividades cognitivas melhoram. Então, não deve ser subestimado, éVinho O que faz parte da nossa cultura. Quando bebido com moderação – uma taça de vinho tinto por dia para os homens e um pouco menos para as mulheres que o metabolizam de forma diferente – o vinho ajuda a proteger contra doenças neurodegenerativas e também é um antioxidante muito poderoso. Finalmente, algumas palavras sobre ele Fruta secaPor exemplo, um punhado de nozes por dia como lanche para saciar a fome melhora a atenção e aumenta a concentração.

