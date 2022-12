A ciência diz, a massa nos faz felizes

lá Macarrão Isso nos deixa felizes: E nós já sabíamos que você nos diria isso, mas agora temos evidências porque confirmam isso ciências. estudar Yulm investigação de campo memória fora de nossas mentes e provar isso Ficamos satisfeitos em provar um prato de massa A nível emocional, agrada-nos dando-nos um impulso de “felicidade”.

a pesquisa que ele fez Laboratório de Comportamento e Cérebro Use sofisticado técnicas neurocientíficas Baseado em Rastreamento cerebralum sistema muito semelhante a um polígrafo, autenticando as reações dos sujeitos examinados durante a refeição, comparando-as com outras experiências agradáveis ​​como um concerto, o golo da nossa seleção no Euro 2020 ou os remates decisivos de Federer e Nadal consoante o preferências dos examinadores.

A massa nos faz felizes

O IULM analisou quatro critérios que, como escreve a Ansa, “também nos dizem que a experiência emocional experimentada ao saborear um macarrão favorito é igual ao resultante da lembrança de memórias felizes“. Senhor Vincenzo Russoprofessor de psicologia do consumidor e neuromarketing, explica que essa reação se deve à associação entre comida caseira e memórias relacionadas à família: “Macarrão é colocado A serviço dos sentimentosCria e evoca memórias felizes.”

Os sujeitos examinados são 40, distribuídos igualmente entre homens e mulheres, com idades entre 25 e 55 anos e que não apresentam alergia ou intolerância alimentar. O estudo determina reação emocional e a grau de participação Prove um prato de macarrão em comparação com os eventos divertidos acima. O estudo não deixa dúvidas: Comer macarrão nos deixa com um estado emocional positivo Com resultados iguais, se não melhores, a ouvir nossa música favorita ou assistir aos esportes que gostamos. Os parâmetros registrados são exatamente os mesmos que temos naquele momento Vamos relembrar memórias felizesEspecialmente a família. Pesquisa confirmando o que todos os amantes de massas já sabem, mas uma confirmação extra nunca é demais.