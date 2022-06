Comics & Science Volume 1, Review: When Science Meets Comics

“A ciência e as tecnologias são os elementos constitutivos das sociedades contemporâneas e permeiam todos os aspectos da vida humana. Por isso, precisamos de uma percepção reforçada pela consciência de que vivemos em uma realidade global onde tudo está interligado e onde a ciência e a tecnologia são cada vez mais necessárias para enfrentar problemas globais”. Com essas palavras retiradas da introdução da obra, Conselho Nacional de Pesquisa Ele queria explicar por que algumas das iniciativas se dedicam à comunicação e divulgação da ciência.

Daí o nascimento quadrinhos e ciênciauma ideia que foi mencionada pela primeira vez em novembro de 2012 durante a Lucca Comics & Games e depois fundada em 2013 por Roberto NataliniDiretor do Instituto Mauro Bacon de Aplicações Computacionais (CNR) Andrea BlasiUm conhecido matemático, tradutor e editor homem rato, que ocorre semestralmente desde 2016. O tema do produto nesta resenha é o primeiro volume de dois volumes criado para reunir dez anos de quadrinhos e ficção científica, criado por grandes autores em colaboração com importantes estudiosos e com linguagem acessível. Vamos ver juntos como é, Quadrinhos e Ciências Volume 1 postado por Edições CNR E a Quadrinhos Feltrinelli Patrocinado por Roberto Natalini e Andrea Blasi quadrinhos e ciênciaE de Tito nos faz Para Caricaturas Feltrinelli.

Quadrinhos e Ciências Volume 1: Dez anos de generalização científica em quadrinhos

Era 2013 quando Leo Ortolani Primeiro pé (e por anos não encontrado em lugar algum) Misteriosoo volume que abriu a CNR Edizioni Scientific Communication Series quadrinhos e ciência. Dez anos se passaram desde então e quadrinhos e ciência Ele percorreu um longo caminho com Ben 20 volumes Entre séries regulares e ramificações especiais, com vários novos livros na calha. Isso sem falar nas exposições, eventos, exposições e colaborações em que muitos artistas e pesquisadores trabalharam. O próprio Ortolani, com os gostos Federico Bertolucci, Diego Caglii, Giovanni Escher, Claudia Flandoli, Giuseppe Palumbo, Gabriel Pedis, Sergio Poncioni, Andrea Scubeta, Zerocal Care lamento pente trovão Deu vida às interessantes e divertidas mesas que apareceram neste primeiro conjunto de Desenhos animados e ciência.

emprego Publicação científica As descobertas da revista também são totalmente apresentadas neste volume e são interessantes de todos os pontos de vista que você observa. Em primeiro lugar, os leitores são informados de que na Itália existem fatos científicos de grande importância que o mundo inteiro nos inveja. Não só o CERN, mas também por exemplo dois, dos cinquenta existentes no mundo, fontes luz avançada, ou laboratórios de alta tecnologia onde cientistas e pesquisadores podem analisar a natureza dos materiais em escalas microscópicas com instrumentos que exploram as propriedades quânticas e ondulatórias da luz. Os dois laboratórios são chamados Elettra (accumulator loop) e FERMI (Free Electron Laser Radiation for Interdisciplinary Probes), um laser de elétrons livre, ambos localizados em Trieste (ou melhor, no Sincrotone International Research Center em Pasovisa). A história que possibilitou esse conhecimento foi criada e desenhada por Zerocalcare: Do título educação subatômicaO autor romeno, através de seu humor clássico, relata sua visita como um “ignorante material” a Sincrotone.

Da geologia à robótica, passando pela tabela periódica e pela matemática de Arquimedes, Quadrinhos e Ciências Volume 1 Ele explora e faz todos os campos da ciência em grande detalhe também graças aos estudos realizados pelos próprios autores de quadrinhos. Por exemplo, Leo Ortolani além de ser um dos maiores cartunistas italianos também é geólogo e isso pode ser visto em Mysterios: Cristalografia privada! Onde, no entanto, o senso de humor não falta em todos os lugares. Ou Claudia Flandoli, a bióloga e ilustradora científica, que neste projeto resolveu contar, de forma alegre e alegre, a história de Leonardo Pisano conhecido pela maioria como Fibonacci Na história que leva o nome Claudia Landoli e matemática de Fibonacci.

Cada tópico encontrado nos diversos quadrinhos é precedido por uma descrição do tópico por Roberto Natalini e Andrea Blasi que aprofundam os tópicos abordados em termos científicos. Embora a terminologia usada neste caso não seja muito complicada, entretenimento cômico é o termo link certo Entre a escuridão e a luz, entre a confusão e a dispersão geral, é útil conhecer pelo menos alguns conceitos sucintamente desconhecidos, mas eles são essenciais para entender algumas das técnicas úteis para nós todos os dias. por exemplo pente trovãoDepois de uma viagem ao CERN, tente entender a complexidade do tempo e do espaço (você sabia que a tecnologia GPS também depende disso?), com algumas referências à relatividade geral de Einstein e à mecânica quântica e ao Max Planck de Einstein. Seu filme cômico intitulado Pente trovão e os paradoxos do temposegue perfeitamente os cânones de sua arte e é uma homenagem atemporal à sua grande habilidade e senso de humor natural.

Conclusões

quadrinhos e ciência Nasceu como um projeto ousado para tentar explicar a complexidade da ciência ao grande público em linguagem simples e direta. Só se pode escolher os quadrinhos, e Uma forma artística por excelência Para uma conexão de 360 ​​graus capaz de capturar adultos e crianças. Já se passaram dez anos desde que o Simple Draft de Lucca se tornou um projeto editorial líder e este primeiro volume é a prova disso. dentro edição de bolso Algumas das tabelas de melhor valor foram coletadas nos últimos anos por alguns dos cartunistas mais importantes da Itália. A união entre divulgação e entretenimento é conseguida justamente por meio de uma simples introdução artística ao assunto e depois narrada pelo artista relativo, autor da história objetiva. Escusado será dizer que a escolha dos cartunistas foi quase certeira, com canetas do inegavelmente mais alto padrão de qualidade. dentro contracapaPor fim, há uma ilustração de Tuono Pettinato concluindo um maravilhoso trabalho dedicado a ele. Homenagem para dizer menos perfeito!