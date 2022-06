Qual é a fruta que reduz o colesterol?

eles são deuses a fruta Ideal para incorporar em dietas de baixa caloria porque sua doçura natural satisfaz a redução de açúcar e às vezes a privação de açúcar. Também pertence à classe de flavonóides que são conhecidos por ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas. Eles também contêm quercetina, que tem um efeito anti-inflamatório natural e pode ajudar redução do colesterol;

A presença de potássio reduz o risco de osteoporose e uma grande quantidade de água e fibras ajuda na regulação das funções intestinais.

Mas qual fruta reduz o colesterol e por quê?

é um morango Selvagem A fruta é adequada para equilibrar os níveis de colesterol, é importante não adicionar açúcar.

Pixabay

Morangos, como mirtilos ou bagas Redução de lipoproteínas de baixa densidade (LDL ou colesterol ruim).

(LDL ou colesterol ruim). também Triglicerídeos vão cairTome 10/15 por dia para obter os benefícios, incluindo o efeito antioxidante.

Perfumado, delicioso e delicioso Morangos silvestres são fruto de outros tempos. Em comparação com o morango tradicional no mercado, o morango silvestre com efeito de estufa e o morango não natural mantêm frequentemente o seu próprio sabor em particular Porque ainda pode ser capturado de forma natural. A pequena fruta, rica em muitas propriedades, é verdadeiramente mágica, e pode ser consumida sozinha com açúcar e limão, ou com sorvete ou creme.

eles também Perfeito como decoração para bolos e tortas: Eles vão dar ao doce aquele buraco extra. O morango silvestre provém de uma planta herbácea perene pertencente à família das rosas, possui uma pequena flor branca e folhas ornamentais muito bonitas. Cresce na floresta, mas também nas bordas e é fácil de colher.

Existem diferentes tipos de morangos silvestres

os da Virgínia, fragaria virginiana É definitivamente o mais popular e fácil de encontrar. Então existe um arquivo fragaria chiloensis que não produzem frutos muito palatáveis ​​e finalmente morangos silvestres, Fragaria Visca cujos bagos são um pouco maiores, mas muito doces.

Os morangos silvestres têm valores nutricionais equilibrados e podem ser consumidos sem restrições excessivas: contêm pouquíssimas calorias, são ricos em água e Contém 0 colesterol. Os morangos silvestres também são ricos em vitamina C, que possui funções antioxidantes e de defesa imunológica.

Morangos silvestres, quando é melhor não comê-los

Os morangos silvestres não têm contra-indicações especiais, no entanto, em alguns casos, é melhor evitar comê-los. em caso Alergias suspeitas ou confirmadas não devem ser tomadas durante a gravidez Recomenda-se submetê-los a uma lavagem completa. E se você sofre de distúrbios hemorrágicos, é sempre melhor consultar seu médico porque os morangos silvestres podem promover hematomas e sangramentos e retardar a coagulação do sangue.

Geralmente Pode-se dizer que os morangos silvestres têm muitas vantagens: Eles são bons, gananciosos, bons para a saúde, mas acima de tudo estão em forma Para ser usado na cozinha de diferentes maneiras.