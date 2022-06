Bana Cotta – Gazzetta di Reggio

É uma das sobremesas de colher cheia mais famosas e apreciadas, e é um verdadeiro “carinho” no final de uma refeição: estamos falando de panna cotta.

Episódio de hoje gosto de saudea coluna online criada e coordenada pelo imunologista Mauro Minnelli responsável pelo sul da Itália para a Fundação para a Medicina Personalizada, é dedicada à iguaria italiana, mas é conhecida mundialmente.

“Pana cotta – diz Minnelli – tem suas raízes na história da arte da confeitaria, por isso, explorando as tradições alimentares ao longo dos séculos descobrimos que Já no século XIV, no “Libellus De Arte Coquinaria”uma coleção de receitas entre as mais antigas do mundo, Um médico e botânico dinamarquês referiu-se a um produto muito semelhante ao da panna cotta. Traços desta sobremesa, juntamente com o “Blanc Manger”, também podem ser encontrados nas tradições da doçaria francesa, até ao início do século XIX, quando o poeta Giacomo Leopardi (conhecido pela sua ganância por doces) descreve-se numa carta descrevendo os ingredientes do creme. Cozinhe para o pai. Então, na década de 1960, continua Minnelli, Esta receita de panna cotta tornou-se oficial graças às notas do chef de assinatura de Cuneo Ettore Songia. Consiste em leite, açúcar e gelatina comestível e, embora seja semelhante ao pudim em forma, difere em substância porque não contém ovos. A sobremesa pode ser temperada e tornada mais atraente aos olhos e ao paladar com molhos de frutas vermelhas, morangos, caramelo ou chocolate.

Para sua atual produção artesanal, Antonio Esposito, proprietário da Fratelli Esposito Dairy Company em Metapunto, define que “Pana Cotta é feito de leite fresco que atingiu uma temperatura de 92 graus e é adicionado de uma preparação que aumenta a solidificação, assim, o realização final de um produto pronto para ser embalado e vendido.”

A bióloga Ellaria…