As longas horas que passou ao redor da mesa foram alegres e alegres. Além disso, relaxe com um cobertor quente em frente à TV. É hora de voltar ao trabalho diário em plena capacidade. Um retorno à vida normal nos espera. Mas com esses truques, superar o estresse de voltar ao trabalho após as férias de Natal nunca foi tão fácil.

Volte em pequenos passos

Flexibilidade e organização são os fatores-chave para retornar ao trabalho com tranquilidade. Devemos gradualmente aumentar isso. Na verdade, retornar a uma rotina estressante e ocupada frustrará as férias que você acabou de tirar. Em primeiro lugar, se passamos parte das férias fora da cidade, é melhor voltar para casa no dia anterior. Isso facilita a reorganização das atividades diárias, especialmente se você tiver filhos pequenos. É essencial que eles encontrem seu próprio ritmo o mais rápido possível. Em segundo lugar, não é necessário consertar tudo antes de começar de novo. Faça o que for necessário e gradualmente.

Com esses truques, superar o estresse de voltar ao trabalho após as férias de Natal nunca foi tão fácil

Se possível, volte ao trabalho não na segunda-feira, mas em um dia central da semana, este pequeno truque psicológico nos permitirá encarar o retorno ao escritório com mais tranquilidade, pois o fim de semana não está muito longe.

Encontre momentos para você e conscientemente pense que tudo está prestes a voltar ao normal. Se necessário, pratique meditação ou práticas de energização vigilânciaIsso nos permitirá restaurar a paz de espírito à luz dos compromissos de trabalho.

Quando você voltar ao trabalho, não se preocupe em recuperar e-mails e compromissos que foram claramente adiados porque você estava ausente. Leve tudo com muita calma, sabendo que no dia seguinte estará de volta para assumir suas funções.

A nutrição também tem seu peso no retorno gradual ao normal. Beber bastante para hidratar a pele e o cérebro é altamente recomendado. Comer muitas frutas e vegetais e uma boa dose de proteína é uma forma de desintoxicar suas festividades de Natal, especialmente se sua pizza e purê forem uma constante. Seu estômago vai encolher, a digestão vai melhorar e você terá mais forças para enfrentar o dia.

Volte à atividade física regular, talvez no meio da natureza: correr no parque, andar de bicicleta, por exemplo.

Evite usar tecnologia antes de ir para a cama, se for o caso, termine as páginas desse o livro que deixei pendurado antes de sair.

Alimentando pensamentos positivos e felizes, afinal o feriado da Páscoa não está longe.