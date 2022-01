Médico generalista também para cidadãos sem-teto: a lei aprovada em Emilia-Romagna. É a primeira região da Itália

EU ‘Emilia Romagna É a primeira região italiana a fornecer também um médico de família para cidadãos sem-teto. O conselho militar, em 29 de dezembro, deu o sinal verde final à decisão, que afirma que os cidadãos italianos que não têm casa, não residem em outros países que não a Itália e sem nenhum serviço de saúde. Você poderá se cadastrar no prontuário de saúde Para escolher um GP e garantir – como todo mundo – a chamada Leah, “Níveis Básicos de Assistência”.

“Um direito fundamental, o direito à saúde, que não pode ser negado a ninguém e que a instituição tem o dever de garantir a todos”, declarou o vice-presidente da Previdência, Eli Schlein, Conselheiro de Política Regional de Saúde, Raphael Donini. “Esta é a saúde universal e universal que queremos e para a qual trabalhamos todos os dias, junto com as regiões. Uma saúde que garanta ajuda e cuidado a todos os seus cidadãos sem discriminação.”

A seleção do GP é por prazo determinado e válida por um ano, Desde que o cidadão permaneça em solo regional. É aprovado mediante a emissão da ficha de registro dos serviços regionais de saúde no cartório de saúde. Para obtê-lo, o sem-teto deve ir ao cartório de saúde com formulário emitido pela serviços sociais Do município atestando que possui os requisitos exigidos, e trazendo documento de identificação, código tributário e / ou extrato de certidão de nascimento. Eles serão Serviços Sociais Municipais Encarregar-se de cidadãos qualificados e acompanhá-los nos trâmites necessários ao registro e seleção de um médico.