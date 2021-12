Quirinale: Mattarella, “Obrigado a todos aqueles que foram vacinados pela ciência confiável” – Política

“Creio que todo Presidente da República, no momento da sua eleição, sente duas necessidades básicas: despir-se de qualquer afiliação anterior e responsabilizar-se exclusivamente pelo bem comum, e pelo bem comum como bem de cada um. Você deve exercê-lo em sua totalidade até o último dia de seu mandato – você deve passá-lo intacto para seu sucessor. ” O legado de Sergio Mattarella está no último discurso dos italianos nesta frase em que afirmou que “em poucos dias” sua missão no Quirinale se esgotaria “como quer a Constituição”. Uma missão desafiadora e emocionante, que durou sete anos, durante os quais destacou: “Nunca me senti só ..”. Um discurso curto e sem muitas outras mensagens de política, com a pretensão declarada de “sair na ponta dos pés”, explica Al Cole, também para não deixar peso pesado sobre o sucessor.

Covid e Mattarella: “Desperdiçar vacinas é um insulto para aqueles que não as receberam”

Uma apresentação de cerca de 15 minutos, do estúdio à Palazzina del Quirinale, com muitos clipes dedicados aos jovens. As palavras de confiança no futuro – “Tenho a certeza de que a Itália vai vencer” – não escondiam os muitos problemas que ainda tinham de ser enfrentados. O presidente agradeceu repetidamente aos italianos pela seriedade demonstrada pela pandemia e parece ter se movido às vezes para tirar uma folga para os cidadãos que aprenderam lentamente a apreciar sua apreciação e moral básica. O apreço não o impediu, nem mesmo esta noite, de reafirmar sua crença na ciência e a veemente condenação – sem nunca mencioná-la – das posturas não violentas que chamou de “ofensivas” no desperdício de vacinas em comparação com o Estado também de muitas tristezas. Mas o interesse público estava inevitavelmente focado na dinâmica política que preparou o terreno para a complexa corrida para eleger seu sucessor.

Sergio Mattarella pode ter decepcionado a muitos com sua retórica seca, em que se limitou a lembrar que em cerca de um mês sua missão estaria concluída. Mas desenhou um quadro institucional e valioso para o que deve ser o Presidente da República e, sobretudo, para o que não deve ser ou fazer. Acima de tudo, seu passado, ou melhor, sua “filiação” deveria ser “estriada”, como explicou o chefe de Estado, em uma clara alusão à inevitável origem política de cada presidente. Isto porque, pouco menos de um mês após a reunião dos eleitores, afirmou que “A Constituição confia ao Chefe do Estado a tarefa de representar a unidade nacional. E essa tarefa – que tenho procurado cumprir com empenho – foi facilitado pela consciência de associação, que é necessária na democracia, que existe entre as instituições e a sociedade, e que a nossa Constituição traça com esta precisão. Todos os níveis. Mas não pode resistir sem o apoio dos cidadãos. ”

Na verdade, ‘lealdade e responsabilidade’ são essenciais para qualquer pessoa que desempenhe um papel público que Mattarella enfatizou ser sempre a favor. Passaram-se sete anos “exigentes” mas o balanço do presidente é positivo face às dificuldades da época: não deixou de agradecer aos cinco chefes de governo que formou, nomeadamente Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Marta Giuseppe Conte. E, claro, Mario Dragons que evitou o pior. Porque não há dúvida de que a estabilidade política é um bálsamo para a Itália: “A governança que as instituições ajudaram a alcançar permitiu ao país, especialmente em alguns corredores particularmente difíceis e exigentes, evitar saltos perigosos no escuro.” Até agora, não só a política, mas também os cidadãos devem relaxar: “Estamos olhando para frente, percebendo que o destino da Itália também depende de cada um de nós. Temos falado muito sobre uma nova temporada de funções. Muitas vezes temos enfatizado que surgem dificuldades só saia se todos concordarem em fazer a sua parte integralmente. ” Por fim, os jovens que representam o futuro. Para eles, o presidente citou e dirigiu uma mensagem comovente aos alunos do professor Pietro Carmena, uma das vítimas do colapso de Ravanosa: “Use as palavras que lhes ensinei para se defender e defender aqueles que não têm essas palavras. Os espectadores, mas os heróis da história em que você vive hoje. Entre, coloque a mão na massa. Morda a sua vida, não se adapte, comprometa-se, nunca desista de perseguir seus objetivos, mesmo os mais ambiciosos, coloque sobre seus ombros aqueles que podem “Você é o futuro, você é o presente. Por favor: não fique indiferente, não tenha medo de arriscar para não errar … ”.