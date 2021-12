Ossini com “Kalipè” entre a ciência e o luxo

Não é mau estúdio de TV: Skyway Monte Bianco em 3.466 3.000. Kalipè – em um ritmo de caminhada, transmite às quartas-feiras durante as primeiras cinco noites na Rai 2, portanto, é voltado para objetivos elevados. Projetado e administrado por Massimiliano Ossini, representa uma nova forma de divulgar a ciência na televisão, combinando-a com o entretenimento. Cada episódio se desenvolve em torno de um tema relacionado à proteção do planeta, resumido no título de uma canção interpretada pelo cantor alternativo em uma paisagem encantadora dos Alpes. Primeira música: La cura, de Franco Batiato, interpretada por Nick ao pé de um dente de gigante. Em seguida, entrevistas em grandes altitudes com especialistas em meio ambiente se alternam com relatos de todo o mundo enfocando as belezas naturais, mas também a curiosidade. É o caso do deserto de Tabernas, na Espanha, perfeito para falar sobre a desertificação que também avança na Europa e ao mesmo tempo lembrar que o deserto andaluz foi um cenário privilegiado para Sergio Leone para seus lendários filmes de faroeste. Nessas situações, ao contrário de seus colegas (de Angela a Giacopo a Tozzi), Osini parece ser mais um maestro do que uma celebridade, no sentido de que sabe estar no palco melhor do que os outros. Depois disso, ele também não despreza se aventurar em situações da série, o risco é meu trabalho, como quando você desce nas fendas do maior gelo islandês do Velho Continente, Vatnajokull. No final, após o espaço para Sting em uma versão musical e ecológica, talvez nem tudo em Kalipè (uma palavra do Himalaia que significa passo lento e curto) não tenha sido totalmente integrado. No entanto, a tentativa de criar um contêiner para o meio ambiente e a sustentabilidade mais diversificado do que outros programas desse tipo permanece mais do que apreciável.

