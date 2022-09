Simona Ventura A tragédia colossal: “Arrisco-me a um transplante de pulmão…”

Ele é um dos rostos mais famosos da TV italiana, e sua vida privada agora está ameaçada por uma terrível doença. Aqui está o que acontece com Simona Ventura.

É um dos Os rostos mais famosos e amados da TV italiana, que acompanhou nossos dias por anos com seus papéis como apresentadora ou concorrente em reality shows. É difícil imaginar um programa de TV sem audiência Simona Ventura. Ao longo dos anos, a conhecida apresentadora se viu participando de vários programas de TV, como Oggi Sposi, Zelig e Quelli che il calcio.

Começou sua carreira nos anos 80, participando como concorrente de alguns programas de TV e depois de alguns anos se tornou apresentadora do programa.casado agora mesmo“.

No entanto, ele alcançou o maior sucesso ao apresentar Ilha das Celebridadeso programa que ela dirigiu de 2003 a 2011 e ao qual ele é confiado hoje Lugar de Elari.

Assim é uma carreira repleta de conquistas para um conhecido apresentador, porém, sua vida privada é ameaçada por grave problema de saúde.

A terrível doença que ameaça a serenidade de Simona Ventura

Todos conhecemos a vida amorosa de Simona Ventura. Certamente um de seus Relacionamentos mais famosos Ele estava com um ex-jogador de futebol Stefano Petarini, que foi seguido pelo casamento e o nascimento dos filhos Niccol e Giacomo. No entanto, o casamento acabou em 2004 devido às constantes infidelidades do ex-atleta, que apareceu a céu aberto na versão anterior do Grande Irmão VIP. Para revelá-los foi o próprio Petarini, que fez Grave todas as mulheres com quem ele esteve.

Para o apresentador foi um duro golpe, mas depois o amor está de volta. De facto, em 2010, Simona Ventura iniciou uma relação com Gian Girolamo CarraroQuem é filho de Nicolas Carraro, atual marido de Mara Venier. Em 2014, o casal também adotou uma garotinha, Little Carlota, mas sua magia de amor explodiu em 2018.

Mas hoje Simona Ventura Feliz noivado com o jornalista Giovanni TerziO que ele fez recentemente inspiração triste. no meio de um loop de histórias italianasum conhecido repórter revelou a Eleonora Daniel Que ele tinha uma doença pulmonar grave herdada de sua mãe. O mal luta com algumas drogas, mas tem efeitos colaterais diabético.

Felizmente Simona Ventura Muito perto de seu parceiro e ambos Confiante na recuperação. O repórter está convencido de que poderá evitar um transplante de pulmão e, portanto, Ele muda seu estilo de vida para ficar melhor.

Desejamos que tudo corra bem e que sua história de amor continue por muito tempo.