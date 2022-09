Compromissos de fim de semana de Technottown no Centro de Ciências

Em Villa Torlonia, as atividades propostas pelo Technotown, Centro de Ciência Criativa em Gestão Escolar, Formação e Trabalho de Roma Capitale, continuam a organização e patrocínio científico de Zètema Progetto Cultura.





Uma verdadeira fábrica criativa onde, desde a adolescência, raparigas e rapazes podem, com um bilhete de entrada especial no valor de 1€, descobrir e expressar as suas potencialidades, aproximando-se do mundo da investigação, inovação e experiências de oportunidades de encontro, discussão e colaboração.





Com o apoio dos professores do Structure, os jovens usuários podem participar de cursos, encontros, palestras e oficinas criativas.





momentos da semana





Entre as propostas da semana, Conversas: Pílulas Eletrônicas dedicadas à música eletrônica, que Ricicla acredita criar, para o uso consciente e sustentável da impressora 3D, moldes e resina em Villa Torlonia e atividades relacionadas à fotografia como tecnologias alternativas de impressão fotográfica: cianotipia e antótipo, um retrato em estúdio.





Ao participar nas Fábricas Criativas, pode contribuir para a cocriação de materiais e conteúdos. No fim de semana, estão programadas as fábricas: Small Recycling Lutherie, para fazer instrumentos musicais acústicos a partir de materiais reciclados; Oficina da Sonic para construção de máquinas eletroacústicas; Sneak peek 3D maker, para trabalhar e criar uma impressora 3D; Moldes de resina e laser, para confecção de objetos de resina.





Com um ingresso, você também pode acessar a Casa del Podcast, localizada no terceiro andar, para descobrir o mundo dos conteúdos de áudio digital e aprender a criar podcasts contando histórias, ideias e culturas.





Você também pode visitar a exposição “Vintage Memory Tour”, com curadoria de Gabriele Catanzaro, Diretor Científico da estrutura, que acontece nos espaços expositivos do térreo e primeiro andar. Uma viagem da memória humana à das máquinas, entre tecnologias antigas e autocriações, para descobrir uma forma de observar, representar e contar o mundo que nos rodeia. Nas vitrines, além dos antigos itens tecnológicos, há cópias de: instrumentos aritméticos, câmeras, sondas espaciais, fósseis e muito mais, que foram construídos a partir da reforma de objetos como velhas caixas de vinho, gavetas de móveis antigos, papel de presente e vinil, com vista à reciclagem criativa e à economia circular. As vitrines também são animadas, por meio de um código QR, por pequenos arquivos de áudio que apresentam temas de contação de histórias e objetos expostos. Os próprios visitantes podem contribuir para a narração, deixando sua história ou memória se relacionar com o que se desenrola.





Iniciativas de fim de semana





Sexta-feira, 23 de setembro:





• 10h30: Moldes, Resinas e Corte a Laser





• 11h00: Palestra: Recicle, Pense, Crie





• 12h00: técnicas alternativas de impressão fotográfica: anti-padrão





• 15h30: Técnicas alternativas de impressão de fotos: cianotipia





• 16h00: Criador 3D





• 17h00: moldes e resina na Villa Torlonia









Sábado, 24 de setembro:





• 10h30: Reciclagem Luthier Pequena





• 11h30: pílulas eletrônicas





• 15h30: Técnicas alternativas de impressão de fotos: cianotipia





• 17h00: Selfie no estúdio





• 17h30: Oficina da Sonica









Domingo, 25 de setembro:





• 10h30: Reciclagem Luthier Pequena





• 11h30: pílulas eletrônicas





• 15h30: Técnicas alternativas de impressão de fotos: cianotipia





• 17h00: Selfie no estúdio









• 17h30: Oficina da Sonica