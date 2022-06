Hospital S. Maria di Terni | Conferência Científica “A profissão médica durante e após a COVID. Desafios atuais e novas oportunidades

(UNWEB) Tierney. A conferência científica “A profissão médica durante e após o COVID. Desafios atuais e novas oportunidades” aconteceu ontem na sede do Curso de Licenciatura em Medicina e Cirurgia da Universidade de Perugia em Terni.





A conferência foi precedida de saudações institucionais do Diretor do Departamento de Medicina e Cirurgia, Prof. Vincenzo Nicola Talisa, e do Diretor do Pólo Científico-Pedagógico Prof. Stefano Brancorsini da Universidade de Perugia, pelo Dr. Pasquale Chiarelli, Diretor Geral do Hospital “Santa Maria” em Terni, e Dr. Giuseppe Donzelli, Presidente do Sindicato dos Cirurgiões e Médicos Dentistas da região de Terni.

O evento, que reúne mais de 70 clínicos gerais, médicos especialistas e médicos em formação, desenvolveu questões relacionadas com a gestão e tratamento de fatores que ainda parecem ser os principais determinantes das doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial e dislipidemia. . Atenção especial também foi dada à saúde metabólica e risco de osteoporose e fraturas.

Professora Elisa Moretti, Diretora do Mestrado em Gestão de Operações em Saúde, Dra. Pasquale Chiarelli, Professores. Gaetano Fodo e Giacomo Pucci da Estrutura Complexa de Medicina Interna, organizadores da conferência, Dr. Paolo Bonanno e Giacomo Giovannilli, conselheiros da Ordem dos Médicos Cirurgiões, como representantes da medicina regional.

Durante os trabalhos, houve muitas intervenções do público, demonstrando a importância do tema a ser tratado e a necessidade de o manejo do paciente com doenças crônico-degenerativas ser individualizado de acordo com os níveis de complexidade do curso em que o hospital e atividade regional é de forma integrada.