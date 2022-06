Bra continua sendo o protagonista das Semanas de Ciência durante todo o verão – www.ideawebtv.it

o Semanas de Ciência, organizadas por Centro Science Onlus. De 1 de junho a 30 de setembro de 2022, um calendário lotado com mais de 100 compromissos, finalmente com participantes, em toda a região do Piemonte.

Dos 0 aos 99 anos, muitas atividades, dia e noite, para fazer sozinho, com amigos ou família, dedicado a todos aqueles que gostam de aprender enquanto se divertem; Num museu, no mato, no laboratório ou a passear pela cidade, com o nariz para cima para esquadrinhar as estrelas ou para baixo, à procura das pequenas criaturas da Terra: exposições, visitas guiadas, cafés de ciência, espetáculos, conferências, debates, workshops, passeios científicos e/ou culturais mas também canapés e cinema sob as estrelas.

Da robótica à astronomia, das ciências naturais ao meio ambientePara tornar a feira mais bonita e rica a cada ano acima de 70 Entidades entre institutos, museus e associações na região do Piemonte que disponibilizam seu espaço e habilidades. Entre eles também Museu do Kravery em PragaQue abrirá suas portas para passeios, oficinas e atividades guiadas.

32para mim A edição das Semanas da Ciência dá grande atenção ao ambiente e à promoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. São propostas várias atividades, desde um festival da água à limpeza de jardins em grupo, até uma revisão internacional de curtas-metragens que exploram os temas do clima mudança, sustentabilidade e proteção ambiental. reportar Edição Zero do Festival “A in Class and a Half”programado para 25 a 26 de junho em Turim, é inteiramente dedicado ao clima e ao meio ambiente.

Agendamentos no Craverie Museum of Science Weeks:

De 5 de junho a 25 de setembro – todos os domingos, das 10h às 17h30

Animais fantásticos e onde encontrá-los

Durante todo o verão, todos os domingos, das 10 às 17h30, visitas guiadas para toda a família para descobrir as 11 salas do Museu de História Natural de Bra, um museu único e surpreendente que sabe reviver o encanto da exploração ao ar livre do século XIX . A excursão começa no Historic Hall – que abriga a maquete do navio que Federico liderou ao explorar as costas da Baixa Califórnia; Seus binóculos, hexágonos e instrumentos científicos que o acompanharam em suas viagens ao México, Canadá, Cuba e Estados Unidos. depois de fósseis que falam de uma época muito distante, grupos de animais: grandes mamíferos, como tigre, puma, urso, canguru, tamanduá, e aves exóticas, como avestruzes, tucanos, papagaios, beija-flores; Depois, novamente crocodilos, cobras, escorpiões, borboletas… Não perca a Sala dos Pássaros Europeus – onde entre os 300 exemplares expostos é possível ouvir o seu canto, do bufo-real ao papagaio-do-mar, do perdiz ao pelicano.

O evento é gratuito e recomenda-se reserva.

Para informações e reservas: www.museidibra.it/museocraveri – Telefone: 0172.412010 – [email protected]

https://www.centroscienza.it/settimanedellascienza/eventi/182-animali-fantastici-e-dove-trovarli

9 de julho de 2022 – das 15h às 18h30

Caça ao tesouro no museu

A atividade está dividida em duas partes: primeiro, os jovens serão acompanhados numa visita ao museu, onde o guia irá desobstruir as salas expositivas, para depois propor uma série de puzzles relacionados com as informações recebidas. Os participantes devem ser capazes de jogar em equipe e usando as pistas coletadas irão “criar” o tesouro. O nível de dificuldade das questões é ajustado pela idade.

Destina-se a crianças e adolescentes com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos.

A reserva é obrigatória. Para informações, custos e reservas: www.museidibra.it/museocraveri – Tel: 0172.412010 – [email protected]

18 de setembro de 2022 – das 14h30 às 18h

Leitura animada no museu

Imersas nas maravilhosas salas do museu, crianças de 3 a 6 anos participarão da leitura de um conto de fadas, que mostrará os animais expostos no museu. Escuta e espanto, seguido de um workshop de mão, onde as crianças vão criar um trabalho temático. Os materiais para o laboratório são fornecidos pelo Museu.

A reserva é obrigatória. Para informações, custos e reservas: www.museidibra.it/museocraveri – Tel: 0172.412010 – [email protected]

O calendário da Semana da Ciência é constantemente atualizado, para todas as datas consulte o site www.settimanedellascienza.it/

As Semanas de Ciência foram concebidas e organizadas pela Associação CentroScienza Onlus, com o apoio da Fundação Compagnia di San Paolo, com contribuições da região do Piemonte e da Fundação CRT e patrocinadas pela Cidade de Turim e pela Cidade Metropolitana de Turim. A iniciativa faz parte do Sistema Científico do Piemonte.