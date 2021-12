A nutrição é uma importante arma preventiva que nos ajuda a permanecer saudáveis ​​e evitar doenças. As regras gerais de uma alimentação adequada são simples e claras: entre as mais importantes estão a alimentação saudável, redução do consumo de sal, afastamento ou redução do consumo de álcool, redução de gorduras e açúcares.

Também não vamos esquecer de comer muitos grãos, frutas e vegetais. Esses alimentos fornecem ao nosso corpo micronutrientes essenciais para proteger músculos, órgãos e ossos.

por exemplo , Essas pílulas podem nos ajudar a controlar os níveis de colesterol e açúcar no sangue. Enquanto Esses vegetais são bons para o coração e o sistema imunológico.

Uma raiz pouco conhecida, mas muito saudável

No entanto, geralmente compramos apenas as mesmas frutas e vegetais. Laranjas para fortalecer o sistema imunológico, bananas são ricas em potássio e erva-doce purifica o corpo.

Mas, na verdade, existem alguns alimentos desconhecidos que podem fornecer uma quantidade significativa de vitaminas e minerais. Pense na pastinaga, muito consumida na França, Inglaterra e Estados Unidos e pouco conhecida em nosso país. Trata-se de uma raiz de origens muito antigas, já utilizada na época romana.

Seu formato é muito semelhante ao de uma cenoura, mas é maior em tamanho. A sua casca é muito fina e apresenta uma cor marfim e avelã. A pastinaga tem uma textura bem amadeirada e seu sabor fica mais doce com o cozimento.

Esta comida é muito diversificada. Podem ser assados ​​no forno, temperados com azeite virgem extra, adicionados a sopas ou fritos como a batata tradicional. Podemos comprar pastinaca no supermercado e em lojas bem abastecidas.

Esses vegetais, que muitos confundem com cenouras clássicas, serão um grande aliado saudável

A pastinaga é uma planta típica dos meses de inverno. É uma excelente fonte de fibra; Pode ajudar com a regularidade intestinal normal e combater a constipação. de acordo com expertsEssa raiz tem efeito antioxidante, antifúngico e antiinflamatório. A presença de potássio ajuda a reduzir o risco de doenças cardíacas.

Além disso, a vitamina C fortaleceria as defesas, a vitamina K promoveria a coagulação e a vitamina B contribuiria para o metabolismo normal. É por isso que este vegetal, que muitos confundem com uma cenoura clássica, será um aliado maravilhoso e saudável.

Mas tome cuidado, porque consumir pastinaca pode interferir na absorção de alguns diuréticos ou causar reações alérgicas. É sempre recomendável falar com seu médico.