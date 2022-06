A seguradora indemniza-a no valor de 5,2 milhões de euros

Um evento emocionante cujo herói era uma mulher, um homem e uma seguradora.

Ser sexy é acima de tudo compensação A mulher foi identificada.

Os fatos se desenrolaram assim. mulher Relações exaustas no carro com o cara. Detalhes dos dois não foram divulgados por razões óbvias. Durante essa relação sexual, a mulher foi infectada com o vírus do papiloma humano.

compensação muito alta

Depois de descobrir a doença, a mulher pediu indenização à seguradora pelo carro de propriedade do homem.

Cheguei ao tribunal e a seguradora foi obrigada a pagar uma indenização de 5,2 milhões. Certamente um caso emocionante com poucos precedentes. Vamos ver o que aconteceu. mulher do Missouri Eles até receberam US $ 5,2 milhões em compensação por fazer sexo Usado desprotegido no carro de um de seus ex-companheiros. O tribunal decidiu que a seguradora A Geico é obrigada a pagar uma compensação máxima. Como parte do julgamento mostra como a mulher foi Uma série de sexo desprotegido no carro de seu parceiro.

Relação sexual no carro

ficando doente Dentro do veículo coberto pelo seguro, A seguradora Geico foi forçada a pagar uma excelente indenização. lá Tribunal do Missouri Eu decidi esta importante compensação com certeza, mas a seguradora confirmou que eles vão aceitar o caso perante outro tribunal. De fato, de acordo com a seguradora, esse caso está completamente além de suas possibilidades Prevenir danos e lesões deste tipo. A culpa na transmissão da doença é da pessoa que consumiu a relação desprotegida e a empresa não pode de forma alguma impedir esta situação.

Responsabilidade do seguro

Em qualquer caso Maquie-se agora e a mulher em questão poderá desfrutar de uma personalidade realmente importante para compensar os danos sofridos. Em todo o caso, não se exclui que o novo tribunal em que a seguradora apresentará o caso seja A sentença erótica não pode ser anulada. Esses fatos levantam a questão da gravidade das relações sexuais casuais eA importância da prevenção em relação às doenças graves do sistema sexual feminino. Mais atenção deve definitivamente ser dada a essas questões sensíveis que muitas vezes correm o risco de serem subestimadas.