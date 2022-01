Aula de Mattarella sobre o tema “Confiança na Ciência: Vacinação”

por Rafael Marmo A “urgência moral” do que conta como testemunho institucional do presidente não é política. A “urgência” do último discurso de Sergio Mattarella do Quirinale é a reafirmação oficial e definitiva do valor da ciência e da vacina como única saída firme da epidemia, junto com o reconhecimento do exemplo (Professor Pietro Carmina de Ravanosa, médicos , trabalhadores de saúde, voluntários) como um padrão ético que deve A sociedade nacional e “patriótica” pode inspirá-lo no trabalho de “reconstrução” do país. Em primeiro lugar, para a geração mais jovem. Claro, a política, também é entendida como uma lição “alta” tirada das referências constitucionais à vida e …

A “urgência moral” daquilo que o mandato institucional do presidente representa não é política. A “urgência” do último discurso de Sergio Mattarella do Quirinale é a reafirmação oficial e definitiva do valor da ciência e da vacina como única saída firme da epidemia, junto com o reconhecimento do exemplo (Professor Pietro Carmina de Ravanosa, médicos , trabalhadores de saúde, voluntários) como um padrão ético que deve A sociedade nacional e “patriótica” pode inspirá-lo no trabalho de “reconstrução” do país. Em primeiro lugar, para a geração mais jovem.

É claro que a política, também entendida como lição “alta” extraída dos referenciais constitucionais da vida e apurada pela complexa e turbulenta experiência de sete anos de presidência, não está ausente. Daí a dupla referência que o Chefe do Estado, tendo retirado o campo, como se incomodasse, do nó da sua prontidão para a reeleição, sente que deve passar ao seu sucessor: “O interesse público. Daí a proteção do papel , os poderes e prerrogativas da instituição que receber do seu antecessor que – exercidos integralmente até o último dia do seu mandato – passarão intactos ao seu sucessor. ”

Mas assim que vier o rompimento, Mattarella ergue-se para confirmar, talvez, a próxima saída de cena, evocando e definindo, com clareza e profundidade, a “urgência” mais próxima do seu coração. Assim, sem mencionar No Vax, pressiona, elogiando “os méritos daqueles que, confiando na ciência e nas instituições, tomaram os cuidados recomendados e optaram por vacinar: quase todos os italianos, a quem quero, mais uma vez, agradecer pela maturidade. e sentido de responsabilidade “.

Portanto, confie na ciência, mas também numa condenação dura e seca das atitudes de quem questiona a única arma real que nós, afortunados, temos. Porque eu me lembro – insisto que ele comoveu – a sensação de impotência e desespero que respiramos nos primeiros meses da pandemia em face das cenas dramáticas das vítimas do vírus. para caixões transportados por veículos militares. Por muito tempo, o confinamento é necessário para todos em casa, nas escolas. Em escritórios, em lojas fechadas. aos hospitais em colapso ”. Concluindo:“ O que teríamos dado, naquela época, para obter a vacina? A pesquisa e a ciência nos deram essa oportunidade, muito mais cedo do que poderíamos esperar. E desperdiçá-lo é um insulto para aqueles que não o entenderam. E para aqueles que não conseguem hoje. As vacinas salvaram muitos milhares de vidas e reduziram – repito – o risco de doenças. ”

Mas se a vacina é a ferramenta, então o exemplo e as energias coletivas são a base moral da nação que nos permitiu voltar a subir: “Graças ao comportamento responsável dos italianos”. Graças a isso, o “inestimável patrimônio humano”, que consiste na “abnegação dos médicos, dos trabalhadores da saúde e dos voluntários. Aqueles que trabalharam arduamente para combater o vírus. E aqueles que continuaram desempenhando suas tarefas apesar do perigo”. Mesmo quem, como o professor que morreu no colapso de Ravanosa, na carta de despedida dos alunos, traça o caminho de seu compromisso: “Use as palavras que lhes ensinei para se defender e defender quem não tem essas palavras. Seja um espectador mas heróis da história em que você vive hoje. Entre, suja Suas mãos estão sujas de sua vida Não se adapte Comprometa-se Nunca desista Perseguindo seus objetivos Mesmo os mais ambiciosos Coloque-os em seus ombros Quem não pode Você não é o futuro Você é o presente Por favor: Não fique indiferente Nem tenha medo de arriscar Não cometa erros … ”. Modelo, conclui chefe. e é o suficiente. Você pode ir para casa