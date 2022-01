Caso, na Europa, espera-se aumento de casos, mas índice de mortalidade se mantém estável – Saúde

Um aumento na taxa de notificação de casos de Covid, uma estabilização das taxas de hospitalização, uma redução nas taxas de admissão na UTI e uma estabilização das taxas de mortalidade são esperadas nas próximas duas semanas. “A variante Omicron está sendo descoberta em um número cada vez maior de países.” Isto foi afirmado pela Estação Espacial Internacional em seu relatório semanal ampliado, referindo-se à situação europeia. “O quadro varia muito entre os diferentes países com a cobertura vacinal mais baixa e os mais afetados, mas há evidências de uma preocupação maior, mesmo em países com cobertura vacinal mais alta.”

De 24 de agosto a 21 de dezembro, o estudo identificou, foram notificados 15.195 casos de reinfecção, o que representa 1,4 do total. A probabilidade de reinfecção em pessoas não vacinadas é maior do que em pessoas que foram vacinadas com pelo menos uma dose.

“Depois que a dose de reforço é administrada aos profissionais de saúde, a porcentagem de casos de COVID entre os profissionais de saúde diminui.” Embora tenha havido um ligeiro aumento na última semana no número de casos diagnosticados entre os profissionais de saúde (1.391 contra 1.193 na semana anterior), a porcentagem de casos sobre o total de casos notificados ainda está diminuindo de 1,6% do total de casos. Na semana passada, aumentou 1,4%.