Enfermeiros, OSS e profissionais de saúde: compromisso do Green Pass de outubro. AssoCareNews.it

Enfermeiros, OSS e profissionais de saúde, compromisso do Green Pass efetivo em outubro. O braço de manobra está em seu braço entre os ministros Esperanza e Brunetta.

O debate continua sobre a inclusão do compromisso do Green Pass no local de trabalho, mas o governo está surdo às demandas dos sindicatos e associações.

Segue o compromisso do Corredor Verde com todos os profissionais de saúde: Aqui estão as principais razões que levaram a esta decisão radical.

Encontre o engano para enganar.

Legislação, engano encontrado. Existem alguns milhares de funcionários públicos que, de alguma forma, se desviaram do dever de vacinar.

O governo e as empresas previram divisões, mas essa massa numérica não foi pensada. A reflexão sobre este fenômeno levou à consideração da adequação da capacidade de transmitir ao invés de suspender, como é amplamente relatado em todas as agências de saúde italianas.

Resumindo, trabalhamos mas sem necessidade de vacinação.

Há casos em que a exclusão da carga de trabalho do departamento equivale a uma diluição da experiência de trabalho.

Por isso, foi pensado como um engano para enganar: para entrar no trabalho, você precisa da Passagem Verde, que significa estar curado por no máximo 6 meses da Covid, receber uma vacinação ou exposição constante a absorventes internos.

Elimine o trabalho inteligente.

Brunetta foi clara: o trabalho inteligente deve ser eliminado o mais rápido possível porque, por meio de uma ferramenta potencial de melhoria da produtividade, ele poderia ser facilmente convertido em uma perda de controle sobre as operações dos funcionários.

Com a introdução da via verde, qualquer pessoa pode voltar ao trabalho mantendo as medidas de segurança enquanto desfruta de um ambiente mais “seguro”.

Pretende-se intervir sobretudo nas áreas administrativa, formativa e organizacional do SNS.

A terceira dose.

Como esperávamos, a campanha da terceira dose obrigatória para a equipe de saúde deve começar no final do outono. A introdução do compromisso do Corredor Verde exigirá um novo salto nos dados de trabalhadores de saúde vacinados, para chegar ao “terceiro turno” com um maior número de candidatos aptos.

O compromisso será discutido, mas agora parece ter sido totalmente cumprido. Nas próximas semanas, seremos informados dos detalhes do compromisso, tendo em vista a potencial mitigação devido a discussão com sindicatos e associações comerciais.