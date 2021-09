A meteorologia é uma ciência, então você deve contar com especialistas

Sempre Previsão previsão do tempo Atualizada Pode fazer a diferença no mar, porque muitas vezes Mediterraneo É o local de fenômenos meteorológicos importantes e perigosos. Depende de profissionais Permite conhecer detalhadamente o estado do tempo na estrada, existe até um serviço que lhe disponibiliza um meteorologista 7 dias por semana.

Meteomed Apresentando todas as opções de assinatura em seu pavilhão na Milan Yachting Week, uma ampla gama de serviços sob medida para ela EspalharE uma empresa marinho e a partir de Mobilidade NS Marina. Mais de 20 meteorologistas trabalham no Centro de Operações para garantir que todos estejam sempre atualizados, 24/7Para obter sempre a previsão mais precisa. Os dados brutos vêm diretamente deCentro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo É reformulado com base no modelo de previsão desenvolvido pela Meteomed para o Mediterrâneo.

Outlook no telefone, por e-mail ou mensagem de texto. Mas você também pode torná-lo privado

Serviços Meteomed Projetado para fornecer previsões da maneira mais conveniente para você. Você pode receber folhetos detalhados, alertas e previsões com cartões Sinópticos NS desenho de mapas Realmente de qualquer maneira. E se você optar por assinarAbbonamento Yachting Summit Você tem o auge para o indivíduo interessado na navegação recreativa. Um serviço exclusivo dedicado aos assinantes desta assinatura, que é “O meteorologista está à sua disposição“Você pode ouvir 7 dias da semana no telefone para dar um brief, por exemplo, escolhendo o melhor caminho a seguir nos próximos dias. Mas também para profissionais e Para quem faz regatas Existe um serviço personalizado Consultor 360 graus Isso permitirá que você obtenha uma vantagem sobre todos os outros.

