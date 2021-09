Tratamento pago sem Vax? Bassetti: “visão de custos”

O tratamento pago para aqueles que não contraem o coronavírus não é uma opção viável. No entanto, os custos podem ser mostrados pelo menos. Matteo Bassetti, diretor do departamento de doenças infecciosas do Hospital San Martino, em Gênova, disse à Adnkronos Health. A ideia, lançada pelo assessor de Saúde da Região do Lácio, Alessio D’Amato, de fazer com que não pague Vax pelo tratamento da Covid “é uma ferramenta que existe em outros países, nos Estados Unidos se você não foi vacinado contra o sarampo, por exemplo. Ou para outras doenças infecciosas e tu contagias, O seguro não cobre os custos do tratamento. Com certeza é uma provocação e no nosso sistema público de saúde eu acho que é difícil de implementar. O público, quanto custa um doente não vacinado para os cofres do Estado. ”

“O hospital anota todas as despesas, desde a hospitalização até a medicação, e então percebemos o quanto as vacinas, em última análise, não importam para as empresas farmacêuticas, mas o tratamento hospitalar faz muito mais do que isso. Talvez – sugere ele – entrega com uma carta de demissão do paciente não vacinado, mas com assistência e tratamento da Covid, incluindo todos os custos incorridos pelo hospital para isso. É assim que percebemos o quão pesada é a escolha de não vacinar para toda a comunidade. ”