“Hoje a ciência venceu … vamos aprender lições” (Dr. Sakuba).

O Diretor-Geral da Agência Nacional de Segurança Sanitária, Dr. Sakuba Kita (ANSS) não reagiu muito depois de anunciar que não havia ocorrido nenhum caso de doença pelo vírus Ebola na Costa do Marfim.

Para o epidemiologista Dr. Sakuba Keita, a classificação livre de casos do paciente guineense pelo Laboratório Bio Meriaux de Lyon mostra que a ciência triunfou e que lições serão aprendidas.

“A Organização Mundial da Saúde respondeu positivamente ao nosso pedido de reconfirmação para esclarecer o estado do paciente guineense diagnosticado. Foi para tirar qualquer dúvida sobre as regras da arte ditadas pela ciência. Para nós, a ciência venceu, ela venceu permitiu-nos aprender “Vamos aprender lições até que sejamos reduzidos a este tipo de erro e para que possamos resolver o problema em fraternidade e cooperação e evitar a culpa como ela é. Este é o espírito que me move. Nossos colegas da Costa do Marfim são nossos colaboradores. Ao longo de 20 anos, eu soube pouco por meio dos fóruns e nenhuma discordância é que temos que cortar tudo fora. Esses links remontam a séculos»Lançado em coletiva de imprensa realizada na quarta-feira, 1º de setembro, na sede da ANSS em Calum.

Como um lembrete, em 14 de agosto de 2021, a Costa do Marfim declarou um surto do vírus Ebola (EVD) depois que o laboratório do Instituto Pasteur confirmou uma amostra retirada de um paciente que deixou Labe na Guiné em 8 de agosto de 2021 e chegou a Abidjan em agosto 8 Em 12 de agosto de 2021, ela foi hospitalizada e isolada e diagnosticada com o vírus Ebola.

Seydou Barry