É improvável que ele realmente não soubesse nada sobre essa história. É improvável que ele não tenha coletado – mesmo que por boato – pistas ou antecedentes relacionados a esse infeliz evento em sua vizinhança. O silêncio e o pano de fundo que poderiam levar o Ministério Público a fazer uma tentativa hoje, mesmo que fosse apenas um movimento exploratório: um interrogatório Félix D’Ausílio – filho do patrão histórico de Bagnoli que, há alguns meses, decidiu colaborar com a justiça -, emincêndio da cidade da ciência, O Museu Marítimo foi destruído em 4 de março de 2013, em circunstâncias que permanecem misteriosas.

Um passo que pode parecer óbvio – no momento é uma forte hipótese jornalística – diante da determinação com que o Ministério Público persegue a dinâmica criminal na periferia ocidental. Há uma data que marca a virada, que coincide com a destruição do Museu Corollo. Sim, Coroglio: é historicamente o reduto criminoso do clã D’Ausilios, clã aparentado com Licciardi de Secondigliano, Que sempre visa se infiltrar nos procedimentos de licitação no oeste de Nápoles. Como se sabe, há alguns meses Phyllis d’Ausilio decidiu cooperar com a justiça. Considere tudo menos uma surtida rebuscada, já que o novo colaborador da Liga da Justiça parece oferecer uma certa coerência a uma história que foi abandonada até agora. Foi o suficiente para concentrar o nível de conhecimento dos líderes do clã local na destruição da Cidade da Ciência.

Na mesa dos promotores de Anticamorra há alguns pontos que não passam despercebidos: em 2016 D’Ausilio jr tornou-se Protagonista de uma fuga emocionante, após fazer uso de um passe-prêmio. A fuga coincidiu (pelo menos do ponto de vista histórico) com alguns dos crimes que ensanguentaram a região ocidental de Nápoles, mas também com a imediata reorganização do tráfico criminoso. Um período de liberdade em que é difícil imaginar D’Ausilio não pedindo informações sobre o crime de Coroglio. Há duas coisas: se a Camorra local tem algo a ver com isso, o novo Benito pode dar um novo impulso a um caminho derrotado pelo DDA que não foi completamente abandonado, em conexão com a tendência mafiosa por trás do incêndio de março. 2013; Por outro lado, se o penitente afirma que a camorra nada tem a ver com esta história, estaremos diante de mais uma confirmação do caminho interior por trás da estaca.

E por falar na via doméstica, nos últimos dias foram dadas as razões da pena de seis anos de prisão corrigida em julho passado pelo guarda, único arguido. Sexta Turma da Relação, cinco anos e quatro meses para o ex-guarda Paulo Camarota (O advogado a defendeu Luca Capasso Quem pode recorrer), eis os pontos que surgiram no final do trabalho investigativo da Procuradoria da DDA. Ida Teresey: “Comprovou-se que o Camarota realizou as duas últimas rodadas de reconhecimento, segunda-feira, 4 de março de 2013”, facilitando aos atacantes desconhecidos o acendimento de seus seis pontos-gatilho.

Segundo o raciocínio dos juízes, é quase impossível acender as chamas sem cruzar o Camarota em sua patrulha noturna dupla. E isso não é tudo. Há também a história do alarme de incêndio, que foi habilmente desativado antes da chegada dos assaltantes desconhecidos. O arguido tinha apanhado as chaves da central, para desactivar o alarme, e facilitar as acções maliciosas dos incendiários. A reconstrução que agora espera pela voz do penitente, a respeito das coisas recebidas na cela ou no bairro, pelos ex-equilibristas do clã D’Ausilio.