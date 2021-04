CIÊNCIA, o Instituto Nacional de Física Nuclear de Frascati lança curso de física moderna

“The Magic Realm of Particle Accelerators” é o título da décima primeira edição da Inspyre (Escola Internacional de Física e Pesquisa Moderna), a Escola Internacional de Física Moderna organizada pelos Laboratórios Nacionais Frascati do Instituto Nacional de Física Nuclear (Infn) em Frascati e é destinado a alunas e alunas do último ano do ensino médio de todo o mundo.

Esta semana, de 12 a 16 de abril, 96 alunos (22 deles estrangeiros), vindos de 55 escolas da Itália e de diversos países do mundo, vão encontrar o cientista pesquisador em física de partículas, especialmente com aceleradores. Os alunos serão acompanhados por investigadores dos departamentos de Infn de Bolonha, Roma Tor Vergata e Frascati National Laboratories, juntamente com investigadores do CERN e da Universidade de Southampton, em cinco dias de estudo aprofundado sobre a física dos aceleradores.

Aulas online, acessíveis a alunos e depois de terminada a escola, e publicamente disponíveis no YouTube, variam desde as origens dos experimentos no átomo até a descoberta de Higgs e experimentos no CERN, desde aceleradores em hospitais até aqueles no espaço, até as últimas fronteiras do mundo da pesquisa em física de partículas com Dê uma olhada nas implicações para a sociedade.

Graças aos passeios virtuais, os alunos poderão visitar o DAFNE, o complexo de aceleração de colisão de elétrons e pósitrons dos Laboratórios Nacionais de Frascati, e ALICE, um dos experimentos do Grande Colisor de Hádrons (LHC) do CERN, e durante o evento virtual visitar o Visitante Bruno Touschek Center of Frascati National Laboratories você vai descobrir a história dos aceleradores Em uma história que combina as grandes questões da física contemporânea com as ferramentas que nos ajudam a encontrar as respostas.

O INSPYRE começou em 2011 com principalmente 20 estudantes italianos e agora está atendendo a estudantes do sexo feminino da Albânia, Bangladesh, Egito, França, Alemanha, Itália, Paquistão, Romênia, Eslováquia, Espanha e Estados Unidos.

Embora este ano, devido à pandemia Covid-19, a escola seja totalmente online, será um momento para comparar alunos de diferentes países e descobrir o mundo da pesquisa e da física moderna.