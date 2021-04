Uma bebida incrivelmente eficaz para dores na cartilagem do joelho e um remédio de emergência

Todo mundo já sentiu fortes dores nas pernas pelo menos uma vez na vida. Os motivos podem ser diferentes. Um dos mais comuns é a inflamação dos tecidos moles. Qualquer uma dessas membranas colocadas entre os ossos que favorecem a fluidez dos movimentos. É por isso que queremos compartilhar com nossos leitores uma bebida incrivelmente eficaz para dores na cartilagem do joelho e um tratamento de emergência.

O que se propõe não tem como objetivo substituir o cuidado dos profissionais. No entanto, os tratamentos somam-se aos tratamentos médicos natural Pode ser eficaz. Em particular, uma boa nutrição pode ajudar a prevenir dores nas articulações. Bem, é importante comer alimentos ricos em fibras e minerais que sustentam as articulações. Disponibilidade de prescrição

90 gramas de flocos de aveia

Suco de 2 laranjas.

1 xícara de água

1 cacho de amêndoas

3 fatias de abacaxi

1 colher de chá de canela.

O mel é suficiente para adoçar.

Os flocos de aveia e amêndoa permitem obter uma boa quantidade de fibra. O abacaxi é naturalmente rico BromelaínaSubstância com reconhecida força antiinflamatória. Além da laranja, também permite armazenar muita vitamina C, que ajuda no fortalecimento dos tendões, ligamentos e ossos. Por fim, a canela, que, ao melhorar a circulação sanguínea, ajuda a reduzir a inflamação. Para o preparo, será necessário mergulhar a aveia por alguns minutos em água já fervente e depois deixar esfriar. Em seguida, alinhe as fichas. Misture com todos os outros ingredientes. Comer uma xícara com o estômago vazio por duas semanas pode fornecer excelentes resultados na melhora da dor da cartilagem nos joelhos.

Para emergências

Finalmente, um remédio natural de emergência que funciona rapidamente: Sweet Meadowsweet Spirit. Uma planta que adora solo úmido e floresce a partir de maio. Suas folhas secas contêm grandes quantidades de ácido salicílico, que é o mesmo princípio usado com a aspirina. Pode ser ingerido em gotas, em extrato alcoólico aquoso ou em cápsulas. É uma planta que recomendamos comer somente após ouvir a opinião médica. Pode interagir com medicamentos anticoagulantes e sempre deve ser evitado se for alérgico a salicilatos.

Portanto, esta é uma bebida incrivelmente eficaz para dores na cartilagem dos joelhos e um tratamento de emergência.

