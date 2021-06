“Virosfera”, uma viagem científica com o professor Massimo Clemente

JESI – “Virosfera: Uma Viagem à Virologia, a Mais Fascinante Especialidade Biomédica”. É o título do livro em co-autoria dos estudiosos Massimo Clemente e Giorgio Palo, que será apresentado na sexta-feira, 2 de julho, às 17h30, na Fundação Cassa di Risparmio di Jesi, no Palazzo Bisaccioni. O volume, publicado pela La Nave di Teseo, mostra a existência de dois grandes cientistas em estreita colaboração, cada um com seu próprio estilo narrativo, e nem sempre gosta dos holofotes da mídia, mesmo que a virologia se torne seu símbolo.

“Hoje os virologistas crescem como cogumelos no outono, e estamos muito preocupados que muitas das ostentações possam, com o tempo, mudar negativamente a percepção da sociedade sobre a disciplina e o método científico em geral”, disse o professor Massimo Clemente, de Jesi, que também foi o responsável para laboratório por anos Microbiologia e Virologia no Hospital San Raffaele e o professor Giorgio Palo, cofundador e presidente da Sociedade Italiana de Virologia e presidente da Sociedade Europeia de Virologia, atualmente presidente da Agência Italiana de Medicamentos (AIFA).

“Nós virologistas – dizemos Clemente e Palo – devemos estar satisfeitos com o grande interesse pelas questões com as quais temos lidado há anos e o grande frenesi da mídia que estamos testemunhando; Ao contrário, estamos muito preocupados com o fato de que muitas jactâncias podem, com o tempo, modificar negativamente a percepção da sociedade sobre a disciplina e o método científico em geral. Por mais de um ano, devido à pandemia de Covid-19, a virologia esteve em destaque na mídia. Nunca antes todos, independentemente da habilidade, falaram sobre carga infecciosa, vacinas, variantes de drogas antivirais e anticorpos neutralizantes. Mas alguns virologistas, em vez de ficarem encantados com esse interesse, estão preocupados com as ninharias que estão sendo reveladas. ”

“Virosphere” é um artigo de cunho científico original, mas capaz de fazer uma abordagem popular que permite até o leigo no assunto entrar no mundo da virologia: como nasceu esse jovem sistema e em que se desenvolve? O que são vírus e como eles permanecem dentro de nós? Como funcionam as vacinas antigas e novas, o que são e por que são os tratamentos mais eficazes para se proteger? Como essas drogas poderosas foram desenvolvidas? De vitórias anteriores – pense apenas na vacina contra a poliomielite, para aqueles que lutam contra a hepatite B e o papilomavírus – para os desafios que permanecem, este livro traça uma visão abrangente e acessível do mundo da virologia: um sistema incrivelmente legal, ligado a … vida cotidiana, da história de nossa sociedade e nossa saúde, é muito mais do que comumente se acredita. ”

O próprio professor Clemente contará o livro, a partir de perguntas do jornalista Giovanni Velosa. Ele trará suas saudações O novo Presidente da Fundação Carisj, Engenheiro Paolo Morositi. Será possível participar na transmissão ao vivo do evento através do canal YouTube “Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi”.