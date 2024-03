Bactérias podem piorar o prognóstico do câncer colorretal

O microbioma regula nossa saúde de muitas maneiras diferentes. Entre esses fatores está também o potencial de promover a disseminação de certos tipos de câncer, piorando o prognóstico dos pacientes

Já destaquei muitas vezes, nestas páginas, como os humanos – e mais geralmente todos os organismos complexos – são de facto holobiontes, isto é, Comunidades muito complexas de organismos O que normalmente incluímos no microbioma está intimamente relacionado ao organismo que o hospeda.

Agora, entre as relações que podem ser criadas, certamente também existem as patológicas: ou seja, existem algumas espécies de microrganismos que podem subitamente tomar conta do ecossistema que formamos, causando consequências mais ou menos graves para diferentes espécies. .

Um novo exemplo vem de Um estudo recente publicado na revista Nature Por um grupo de pesquisadores do Fred Hutchinson Cancer Center, que descobriu que um subtipo específico de micróbio normalmente encontrado na boca é capaz de viajar até o intestino e crescer dentro de tumores de câncer colorretal. Essa cepa bacteriana também é responsável pelo desenvolvimento do câncer e leva a um pior prognóstico para os pacientes após o tratamento do câncer.

Esta descoberta é uma das que destaca cada vez mais a importância do perfil para fins de diagnóstico e da modificação do nosso microbioma para fins de prognóstico, particularmente no que diz respeito ao cancro colorrectal (uma das causas de morte mais comuns em adultos, com tendência a aumentar a incidência). , então vou gastar algumas outras palavras para esclarecer isso aos leitores.

Ao examinar tumores de câncer colorretal removidos de 200 pacientes, os pesquisadores mediram os níveis de Fusobacterium nucleatum, uma bactéria conhecida por infectar muitos tipos de tumores. Em cerca de 50 por cento dos casos, Eles descobriram a presença de bactérias em grandes quantidades em tecidos tumorais em comparação com tecidos saudáveisMas apenas de uma determinada raça. Além disso, a composição do microbioma nas fezes dos pacientes reflectia esta mesma estatística: era mais abundante em amostras de fezes de pacientes com cancro colorrectal do que em amostras de fezes de pessoas saudáveis.

Além disso – e este é o resultado mais interessante e útil – observou-se que pacientes com tumores colorretais contendo bactérias Fusobacterium nucleatum da cepa específica Eles têm baixa sobrevida e pior prognóstico do que pacientes sem eles. A cepa identificada, em particular, acabou sendo responsável pelo crescimento do tumor.

Não só isso: esta estirpe era geneticamente muito diferente daquelas normalmente encontradas na boca, de onde as bactérias migram para os intestinos: tecnicamente, diz-se que as diferenças genéticas entre as duas estirpes correspondem a duas “interfaces” diferentes. Os pesquisadores descobriram que o ramo Fna C2, que se infiltra no tumor, adquiriu pelo menos 195 características genéticas distintas das bactérias que normalmente vivem na boca, capazes de conferir a capacidade de passar da boca para o estômago e resistir ao ataque ácido deste último. Conseqüentemente, eles crescem na parte inferior do trato digestivo.

Temos, portanto, um exemplo perfeito da evolução adaptativa de uma espécie particular que habita os nossos corpos, resultando na capacidade de colonizar e crescer em novos ambientes, incluindo tecido tumoral; No meio disso, As bactérias funcionam de uma forma que maximiza a sua aptidão darwinianaOu seja, aumentando o crescimento do tumor e fornecendo assim recursos úteis para a sua propagação.

Uma vez que é claro que estas bactérias são comumente transmitidas entre humanos (e outros animais), aqui temos um exemplo de um microrganismo não viral e potencialmente indutor de tumores que foi claramente identificado pela primeira vez graças à investigação baseada na sequenciação do microbioma. . .

Isto sugere que os tratamentos e ensaios direcionados a esta estirpe específica da microbiota podem melhorar o prognóstico dos pacientes com maior risco de desenvolver cancro colorretal no futuro, após a identificação de um alvo prioritário para diagnóstico e tratamento.

Ao mesmo tempo, resultados como os apresentados lembram-nos mais uma vez a importância crescente de caracterizar o conjunto de informações genéticas e de microrganismos que coexistem no nosso corpo, não se limitando apenas à espécie humana, mas através de análises metagenómicas e ecológicas adequadas. Uma abordagem para orientar os cuidados com a nossa saúde.