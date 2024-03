Câncer de mama, atividade física faz bem mesmo na presença de metástases: eis o porquê

Praticar exercícios e não ganhar peso são duas regras de ouro na luta contra o câncer. Não apenas para manter Risco de doençamas também para ser Maior chance de recuperação E, não menos importante, você viverá melhor se tiver um Tumor metastático. Para enfatizar que a atividade física é uma ferramenta essencial, especialistas reuniram-se em Milão para Conferência Europeia sobre o Cancro da Mama (Congresso Europeu sobre Câncer de Mama). “Até o momento, numerosos estudos científicos, realizados em milhões de pessoas, mostraram como o exercício regular ajuda a prevenir vários tipos de cancro, a curar mais rapidamente e a reduzir significativamente o risco de recaídas – sublinha. Giuseppe Corigliano, Presidente Nacional A Comissão Organizador da conferência H Diretor do Departamento de Desenvolvimento de Novos Medicamentos para Terapias Inovadoras do Instituto Europeu de Oncologia (IEO) em Milão -. Novos resultados de pesquisas apresentados na abertura da conferência indicam a necessidade de participação em um programa de exercícios físicos Reduz dores e fadiga, além de melhorar a qualidade de vida de mulheres com câncer de mama metastático.”

Medicação forte (subestimada) Informações relevantes também em termos de números: são aprox. 55.700 Novos casos anuais na Itália Do câncer de mama em mulheres, o que se soma a isso 1.500 diagnósticos em homens. Além disso, em nosso país eles vivem aprox. 52 mil pessoas com câncer de mama metastático, um número que está aumentando constantemente. São pacientes que Hoje, eles conseguem conviver com a doença por muitos anos. Ele também deve ser capaz de ter uma vida de qualidade e viver o mais “normal” possível. “Trabalhar, cuidar da família, ter uma vida social e emocional e realizar as atividades diárias habituais são objetivos concretamente alcançáveis ​​- continua Corigliano, que também é professor de oncologia na Universidade Estadual de Milão. A transição é uma “droga poderosa” de baixo custo que ainda é frequentemente subestimada. Para que o tempo disponível aos pacientes seja não só maior, mas também de boa qualidade, é necessário que eles sejam atendidos por uma equipe multidisciplinar em Centros mamários (ou unidade mamária, onde a sobrevivência é melhor) onde os tratamentos anticancerígenos mais adequados são prescritos para o caso individual e Necessidades psicológicas e físicas“Ao mesmo tempo em que prestamos atenção especial aos efeitos colaterais dos tratamentos”. READ Dores de cabeça recorrentes: causas, sintomas e tratamento

Ginástica para acabar com os efeitos colaterais Todos os tratamentos anticancerígenos podem causar consequências indesejáveis ​​durante ou imediatamente após o tratamento, algumas das quais são muito comuns como: irritação da pele, náuseas e vómitos, diarreia, inflamação da cavidade oral, perda de apetite e peso e inchaço dos braços ou pernas (ou linfedema). Tão difundido e debilitante exaustãoUm conjunto complexo de sintomas que levam a… Diminuição da energia física e das capacidades mentais, e também tem repercussões no estado psicológico. A extensão do distúrbio é em parte subjetiva e em parte depende da natureza do tratamento prescrito ao paciente e de quão “pesado” ele é, seja radioterapia, quimioterapia ou novos medicamentos. Alvo molecular e imunoterapia (É menos tóxico, mas tem efeitos colaterais.) É importante conversar com seu médico sobre isso Porque em muitos casos existem tratamentos capazes de lidar com estes problemas, também no que diz respeito a Consequências indesejáveis ​​da terapia hormonal prescrita para muitas mulheres E homens com câncer de mama. a O exercício regular durante e após o tratamento também pode ajudar a reduzir algumas das doenças mais comuns Em pacientes com câncer.

O novo estudo A nova pesquisa que ele apresentou Anouk Hinch da Universidade de Utrecht (Holanda), incluiu 357 pacientes, com idade média de 55 anos, com câncer de mama metastático. As mulheres foram recrutadas em oito centros de cancro na Alemanha, Polónia, Espanha, Suécia, Países Baixos e Austrália: 178 mulheres (selecionadas aleatoriamente) foram incluídas no estudo. Programa de exercícios físicos de nove meses Além do programa de tratamento, enquanto os outros 179 seguiram apenas o curso de tratamento. O programa era um Treinamento personalizado, sob supervisão de um fisioterapeuta Ou por um fisiologista esportivo duas vezes por semana, incluindo exercícios de resistência, exercícios aeróbicos e exercícios de equilíbrio. No início do estudo e após três, seis e nove meses, os pesquisadores perguntaram aos pacientes sobre seu nível de fadiga e sua qualidade de vida, inclusive se haviam sentido algum tipo de dor. Os resultados indicam que os participantes do programa de atividade física tentaram Menos esforço E eles conseguiram um Melhor qualidade de vida. As melhorias mais importantes são encontradas em Pacientes com menos de 50 anos (Mas os benefícios são grandes mesmo na idade mais avançados) e naqueles que sentiram dor no início do estudo. READ Música, arte, ciência e medicina - Il Golfo 24

Adaptar o esforço ao paciente individual “Há muitas pesquisas sobre os efeitos do exercício físico em pessoas com câncer em estágio inicial, mas são poucos os estudos que abordam o tema em relação a pacientes com doença mais avançada”, comenta Hinch. Com base nesses resultados, recomendamos A atividade física sob supervisão especializada faz parte do tratamento padrão para todos os pacientes com câncer de mama metastático, especialmente para quem sofre de dores. “É importante que as pacientes com câncer de mama iniciem a atividade física o mais cedo possível e, se possível, não parem mesmo durante o tratamento. Isto não é menos importante, seja qual for o tipo de atividade Determinado pelo fisiatra Dependendo do tipo de operação e do estado geral do paciente.” Em geral não há restrições: variamos de atividades a contemplação Mais ou menos flexível talvez com empenho físico e muscular em atividades realizadas na piscina, no ginásio ou com personal trainer, De bicicleta ou canoa. Não se trata de fazer maratonas ou competições, mesmo caminhadas curtas são suficientes para quem não suporta o esforço, ou simples exercícios de relaxamento ou ioga ainda contribuem para melhorar o dia dos pacientes a nível físico e psicológico. “A razão para esses benefícios também está na atividade física regular Mudanças no nível do cérebro, levando à calma e ao relaxamento – conclui Corigliano. Endorfinas são liberadas durante o exercício Uma função calmante e estimulante E melhorar o humor. Aumenta a energia física e mental e, assim, aumenta a capacidade da pessoa de lidar com os acontecimentos. A atividade física aumenta a autoconfiança e a autoestima Isso se deve às pequenas metas e objetivos que as pessoas alcançam dia após dia. “Também melhora as funções executivas, a memória e, em última análise, melhora a autopercepção.” READ Partenoplay, um fim de semana dedicado aos jogos na Città della Scienza

