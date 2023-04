A dieta e a rotina de Virginia Raphael se tornam virais: veja o que ela come para as coxas

Seu café da manhã e estilo de vida devem ser imitados: muito talento e energia para estar no topo.

Virginia Raphael é uma comediante inteligente E destinado. Por anos, ele tem nos entretido com suas transmissões de grande sucesso. Seus hábitos alimentares são muito especiais Foi revelado recentemente. Quando um personagem do show se interessa por seu personagem, ele acha que deveria Eles fazem muitos sacrifícios e esse é frequentemente o caso.

A culinária italiana é mundialmente famosa e acompanha o ritmo quando Você tem à sua disposição muitos pratos e sobremesas deliciosos, não é fácil. Virginia Raphael não é apenas uma comediante brilhante Mas ela também tem um ótimo corpo. quilômetros de pernas Seu físico tonificado é louvável. Ela revelou sua dieta e rotina e é preciso dizer que foi uma surpresa. Virginia chama sua dieta “dieta matinal” Mas em que consiste?

Sua dieta de café da manhã: cópias

O raciocínio oferecido por Virginia Raphael não deve ser subestimado Porque o pequeno-almoço desempenha um papel importante na nossa dieta e saúde. Muitas pessoas pulam a primeira refeição do dia porque não têm tempo Mas o conselho de Virginia é valioso. Quando acordamos de manhã, já vimos milhares de coisas para fazer durante o dia e muito mais Eles comem pouco café da manhã ou pulam completamente.

Nutricionistas dizem que isso é um mau hábito e Rotina matinal de Virgínia é copiado. ela é famosa agora dieta do café da manhã É uma combinação de Pequeno-almoço continental, compota de framboesa, mel, ovos, queijo, fruta e torradas. Virginia não perde muito tempo preparando seu café da manhã porque são todos produtos baratos E pronto. A única vez que a atriz investe no preparo da primeira refeição do dia é cozinhando ovos e torrar. Com este café da manhã, Virginia conseguiu comê-lo Muita energia, mas para se manter magro.

Uma boa ideia para ter muita energia e saúde

A atriz não é afetada por dores de fome e Assim ele não teria tantos salgadinhos que pesariam na cintura. A dieta de café da manhã de Raffaele permite que ela tenha muita energia ao longo do dia e Boas proteínas que evitam picos de açúcar no sangue. Podemos copiar a dieta do Rafael? Absolutamente sim e vamos começar o nosso dia com o pé direito Evite lanches Isso não nos fará nenhum bem. No entanto, qualquer dieta e qualquer rotina alimentar sempre vai Apresentado a um nutricionista. Nunca devemos esquecer que cada um de nós é único e a dieta certa para uma pessoa pode ser errada para outra. Então, se quisermos ficar em forma e saudáveis ​​a longo prazo É sempre aconselhável consultar um nutricionista.