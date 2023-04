Ciência, a certeza da contribuição de Rosalind Franklin para a descoberta da estrutura do DNA

Documentos inéditos lançam luz sobre uma das mais importantes descobertas científicas do século XX. Em editorial publicado na naturezas essa semana , Mateus Cobb E Nathaniel conforto Ele argumenta que uma carta anteriormente negligenciada e um artigo inédito, ambos escritos em 1953, somam-se a várias evidências mostrando que Rosalinda Franklin – Químico, bioquímico e cristalógrafo britânico, falecido em 1958 – Ele também contribuiu para a descoberta da estrutura do DNA.

O papel básico de James Watson E Francis Crick Sobre a descoberta da dupla hélice do DNA publicada em naturezas Esta semana faz 70 anos. Diz a lenda que o momento de iluminação veio quando Watson mostrou a Crick um raio-X do DNA feito por Franklin, sem seu conhecimento ou permissão. Conhecida como Imagem 51, esta imagem foi chamada de “pedra filosofal em biologia molecular”, escrevem Cope e Comfort. “E Tornou-se um símbolo do sucesso e dos maus-tratos de Franklin”, explicam. Até hoje, Franklin é retratada como uma cientista talentosa, mas incapaz de decifrar o que seus dados lhe dizem sobre a estrutura do DNA. Ela deveria carregar a foto por meses sem perceber seu significado, apenas para permitir que Watson o entenda rapidamente.

Mas ao visitar os Arquivos Franklin no Churchill College, Cambridge, Reino Unido, os autores encontraram um rascunho de um artigo inédito – escrito pelo jornalista Joanne Bruce Em colaboração com Franklin e destinado a publicação na revista tempo – mais uma carta suja de um dos colegas de Franklin para Crick. Juntos, esses documentos indicam que Franklin compreendia a estrutura do DNA. Cope e Comfort argumentam que Franklin era “um membro igual do quarteto que resolveu a dupla hélice”. Ele, juntamente com Maurice Wilkins, foi, concluíram, “metade da equipe que apresentou a questão científica, deu importantes passos iniciais em direção a uma solução, forneceu dados críticos e verificou o resultado”.