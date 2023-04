OMS, alerta biológico no Sudão: o que está acontecendo

A tentativa de acalmar no Sudão, após um dia de confrontos violentos, não elimina completamente os riscos associados ao colapso das instituições. É difícil dizer se a trégua e a discussão desejadas, graças à intervenção dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, continuarão. contra este fundo perigosoA Organização Mundial de Saúde declarou um risco biológico. De fato, o laboratório parece ter sido ocupado por alguns combatentes e os técnicos responsáveis ​​pela segurança das amostras de vírus não puderam entrar para proteger os materiais.

EU’Organização Mundial de Saúde Explique as razões do alarme. De fato, o laboratório em questão contém amostras de vírus perigosos Para a saúde, como rubéola, poliomielite e cólera. Foi assim anunciado que a situação na República do Sudão é muito preocupante, até porque circula no país o vírus Marburg, responsável por uma febre hemorrágica que provoca uma elevada taxa de mortalidade.

Hospitais já estão começando a entrar em colapso, instalações de saúde foram saqueadas e profissionais de saúde perderam suas vidas nos ataques. Riscos, mais riscos Propagação de vírus e patógenos O que há nos laboratórios, é a falta de segurança para evitar a propagação de vírus que circulam no Sudão há algum tempo.

Alerta biológico da OMS: amostras de cólera e poliomielite em um laboratório ocupado

A situação no Sudão pode piorar, embora tenha sido interrompida pela trégua arrancada às facções na noite de segunda-feira, 4 de abril. A Organização Mundial da Saúde soou o alarme depois que a sede em Genebra foi informada da possibilidade de um ataque perigo biológico. Nima Said Abid, diretor local da OMS, através de link de vídeo de Cartum, deu o alarme. De fato, alguns combatentes, cuja facção não foi identificada, parecem ter ocupado um laboratório.

O laboratório inclui vários Amostras de patógenos Que, se a integridade da estrutura falhar, pode representar uma verdadeira segurança alerta biológico. Na verdade, Nima Saeed Abed falou sobre “Alto risco bacteriano“Depois de apreender o laboratório que contém patógenos mais ou menos perigosos, mas é impossível saber as condições das amostras ou do laboratório, porque os combatentes impediram o acesso dos técnicos para a segurança dos materiais.

Quais espécimes correm o risco de se espalhar? Vírus em laboratório

Pelo menos desde o início dos confrontos 14 ataques a instalações de saúde. Os confrontos já mataram 459 pessoas, deixaram 4.072 feridos e pelo menos 270.000 pessoas fugiram de acordo com estimativas preliminares (dados atualizados até 25 de abril de 2023 pela Organização Mundial da Saúde). No trágico contexto dos confrontos, até os profissionais de saúde estão em risco ou perderam a vida nos confrontos. Pelo menos 8 profissionais de saúde, incluindo médicos e profissionais de saúde, foram mortos e outros dois ficaram feridos. As estimativas são calculadas para baixo.

A Organização Mundial da Saúde pediu um cessar-fogo contra centros de saúde, incluindo laboratórios de pesquisa como os que ocupava. Amostras de vírus derramadas (se estiverem ativas ou facilmente acessíveis) são consideradas um risco biológico grave. Eles estão no laboratório amostras de vírus O que pode causar: