Anfíbios saem da água quando aprendem a nadar

Uma teoria curiosa foi avançada recentemente: uma característica evolutiva que poderia ter permitido aos primeiros anfíbios sobreviverem em terra poderia estar ligada à capacidade de piscar. Estas são as conclusões de uma pesquisa publicada na revista Anais da Academia Nacional de Ciências. O estudo foi desenvolvido por cientistas da Penn State University e da Seton Hill University.

Coordenação de grupo de especialistas Thomas Stewart E Brett AielloAmostras de estudo de Perioftalmodonte Septemradiatustambém conhecido como lama saltitanteÉ um tipo de peixe encontrado em águas marinhas, salobras e docesÍndia emIndonésia. Especialistas acreditam que esses animais passam a maior parte do dia fora da água. Eles também desenvolveram a capacidade de fechar e abrir as pálpebras.

Especificidade dos anfíbios

Essa característica evolutiva, segundo os pesquisadores, une todo um grupo de quadrúpedes, ou o grupo de mamíferos, aves, répteis e anfíbios que deram os primeiros passos na terra há cerca de 375 milhões de anos. “Cílio – explicou Stewart – É importante por muitas razões, por exemplo, mantém os olhos húmidos, limpos e protege-os ferimentos, e ao mesmo tempo são úteis para fins de comunicação. Compreender como esse comportamento evolui pode ser um desafio, porque mudanças anatômicas Que permitem o fechamento das pálpebras referem-se principalmente a tecidos moles, que não são preservados no registro fóssil“.

o Septimradiatus, que iniciou de forma independente o desenvolvimento desse comportamento, pode ser considerado um objeto de estudo para examinar esses mecanismos. Cientistas analisaram vídeos de lama saltitante, comparando suas posições com aquelas observadas em espécies relacionadas, mas incapazes de piscar. olhos lama saltitante Eles se projetam do topo da cabeça, como sapos.

O que acontece quando esses anfíbios piscam

Ao piscar, o peixe retrai momentaneamente os olhos para dentro das órbitas, onde existe uma membrana elástica. “Este recurso – anunciado ELO – Parece ter evoluído por um rearranjo dos músculos existentes que favoreceram a formação desse tecido elástico. Nosso trabalho indica que, assim como nós, eu Septimradiatus Eles piscam com frequência quando seus olhos estão secos. O curioso é que esses animais não possuem glândulas ou canais lacrimais, mas os cílios parecem ser capazes de proteger os globos oculares de possíveis ferimentos e da entrada de corpos estranhos no olho.“.

No quadrúpedesComo observaram os estudiosos,Fechar e abrir os olhos é uma ação involuntária, mas complexa e fascinante, ligada a múltiplas funções, e essencial para a saúde e bem-estar dos olhos.”nosso trabalho – Ele terminou Stewart – Indica que o comportamento de fechamento da tampa no lama saltitante Ele evoluiu independentemente dos primeiros anfíbios para a terra. No entanto, como esse traço parece estar relacionado às mesmas funções, levantamos a hipótese de que esteja relacionado ao conjunto de características que evoluíram em conexão com as adaptações da vida aquática para a terrestre.“.