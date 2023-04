A metformina foi prescrita por 60 anos, e agora uma verdade incrível foi revelada

A metformina é um medicamento antidiabético prescrito para pacientes diabéticos com mais de 60 anos de idade. Cientistas fizeram uma descoberta incrível.

A metformina é um medicamento hipoglicemiante prescrito e administrado em todo o mundo há mais de 60 anos para tratar o diabetes tipo 2. Embora fosse um medicamento que estava no mercado há várias décadas, hoje ainda é o medicamento. O tratamento medicamentoso mais comum Manejo e prevenção do diabetes em indivíduos na fase pré-diabética.

Este medicamento hipoglicemiante é usado para tratar diabetes tipo 2. É o medicamento antidiabético mais utilizado em todo o mundo, porque mais efetivoDe acordo com as diretrizes dos EUA e da Europa.

O medicamento antidiabético de que estamos tratando pertence à classe biguanida. Na Itália, a metformina é o único medicamento dessa classe.

É um medicamento originário da planta ‘Galatea officinalis’, e tem sido valorizado por sua capacidade de reduzir eu sintomas de diabetes. As propriedades da planta foram descobertas há pelo menos dois séculos. As primeiras utilizações datam, de facto, de finais do século XIX, mas será apenas necessário esperar até ao segundo período pós-guerra. Escolher outros compostos, como a metformina.

Em 1957, o primeiro estudo foi publicado por Jan Stern, que identificou as propriedades hipoglicemiantes do composto.

Atualmente, existem vários tipos de medicamentos à base de metformina. Em alguns casos, os medicamentos são vendidos como um único ingrediente ativo para ser combinado com outros medicamentos antidiabéticos. No entanto, a metformina pode Também é tomado com insulina.

Resumindo, é um arquivo Um ingrediente ativo muito importante Eles são amplamente utilizados em todo o mundo. O que é surpreendente é que, embora essa droga seja usada há mais de 60 anos, outras drogas incríveis foram descobertas recentemente. Efeitos na saúde humana.

Antidiabético: a metformina nunca deixa de impressionar

60 anos depois do estudo publicado pelo médico francês no Hospital Leannec, em Paris, outros estudos estão sendo descobertos Efeitos importantes da metformina.

Referimo-nos a esse composto que é capaz de afetar o corpo humano Modulação do metabolismo do açúcarsem afetar as células beta pancreáticas. Desta forma, é possível garantir um bom nível basal de açúcar no sangue, reduzindo a probabilidade de episódios de hipoglicemia.

Além disso, a metformina presumida desempenha outras funções importantes, a saber:

Reduz a absorção intestinal

Reduz a produção hepática de glicose

Promove a utilização de glicose em tecidos periféricos, como tecido muscular e adiposo.

Mas é claro que estudos recentes identificaram as propriedades da metformina que a tornam benéfica Combate outras doenças também exceto diabetes tipo 2.

Na verdade, a medicação também pode ser útil Reduz a incidência de osteoporose em até 24%. Além disso, você provavelmente estará tomando metformina retardar a progressão da osteoporose, Reduz a inflamação e os níveis de lipídios plasmáticos.

A metformina pode desempenhar um papel crítico na Prevenir longo covid E pode pelo atraso começo Mal de Parkinson.

Finalmente, observou-se que o uso da droga tem efeitos positivos sobre Pessoas com câncer. Estudos demonstraram que pacientes com diabetes tratados com metformina tiveram um melhor prognóstico de eventos de câncer do que não-diabéticos ou pacientes com diabetes recebendo outros tratamentos. De fato, a metformina é capaz disso Prevenção da proliferação de células-tronco cancerígenas devido à inibição das atividades da proteína Click1.