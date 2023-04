Aqueles que dormem como uma coruja são mais propensos ao estresse

Os dorminhocos de coruja, ou seja, pessoas que preferem dormir tarde e são mais ativos à noite, têm pior resposta ao estresse e maior predisposição a comportamentos de risco, como fumar e beber. É o que indica a pesquisa da Universidade de Pisa publicada na revista Chronobiology International e de seu primeiro autor Franci Cruz Sanabria, realizada em uma amostra de 120 adultos saudáveis.

“A análise dos comportamentos e hábitos relacionados ao sono mostrou nos últimos anos que não somos todos iguais”, observa o coordenador do estudo, Ugo Frajona, da Universidade de Pisa. “Há, de facto, cerca de 15% da população – acrescentou – que podemos definir como corujas, ou seja, que são mais activas à noite, tarde da noite e têm dificuldade de manhã, e 15% das a população que ao contrário tende a levantar muito cedo e aproveitar ao máximo as primeiras horas do dia, as chamadas cotovias. Esses são dois exemplos clássicos de cronotipagem, ou seja, uma espécie de perfil de alguma característica importante que pode ser facilmente identificada pela simples observação de seus hábitos de sono. Analisando uma amostra de 120 pessoas saudáveis, o estudo agora determinou que as corujas têm uma capacidade reduzida de responder a eventos traumáticos ou estressantes, como luto ou separação familiar, com respostas às vezes levando a comportamentos de risco, como fumar ou beber. .

“A qualidade do sono – acrescentou Farjona – é agora considerada um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como demência e mal de Parkinson, mas ainda há pouca atenção a ela.” A ajuda pode vir de tecnologias vestíveis modernas, que facilitaram muito a possibilidade de fácil monitoramento desses parâmetros, como por exemplo as pulseiras usadas no estudo projetadas pela startup Sleepacta da Universidade de Pisa e que estarão entre os convidados do Converging Skills em junho. “Uma esperança é aumentar a consciência durante o sono, como foi feito com o monitoramento da pressão arterial para reduzir os riscos circulatórios”, concluiu Farajna.