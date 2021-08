Risco de hospitalização dobrou – tempo

“Delta alternativo como frio.” Mais uma vez, virologistas italianos mostraram que entendem pouco ou nada sobre o vírus Covid, e a confirmação vem de um estudo britânico que analisou mais de 40.000 casos confirmados sequencialmente na Inglaterra entre 29 de março e 23 de maio de 2021: uma variante delta de Sars -CoV-2 duplica o risco.Hospitalização para Covid-19 em comparação com a variante Alpha. Além disso, a probabilidade de necessitar de visitas de emergência ou hospitalização foi 1,5 vezes maior para pessoas com delta do que para aqueles com alfa. Os resultados do trabalho sugerem que epidemias carregadas por esta espécie, agora generalizada na Europa, “podem resultar em uma carga maior para os serviços de saúde” do que as causadas pelo mutante alfa que agora foi empurrado para fora de sua posição dominante “, particularmente em pessoas não vacinadas em populações vulneráveis. “outro”, é o alarme levantado pelos autores do estudo.

Os pesquisadores alertam especialmente sobre o aumento do risco de hospitalização entre pessoas não vacinadas ou parcialmente vacinadas, já que essas constituíram a maioria dos casos examinados no estudo. A variante delta foi relatada pela primeira vez na Índia em dezembro de 2020, e os primeiros estudos logo descobriram que ela era até 50% mais transmissível do que a variante alfa, que foi identificada pela primeira vez em Kent, Reino Unido. Agora, este trabalho confirma que o risco de hospitalização é aproximadamente o dobro para aqueles com delta em comparação com aqueles com alfa. O risco de ir ao hospital para atendimento de emergência ou ser admitido no hospital dentro de 14 dias após a lesão também é uma vez e meia maior do que a variante alfa (1,45 vezes).

“A maioria dos casos incluídos na análise não foi vacinada – explica Jaffe Dabrira, do National Infection Service, Public Health England (Phe), um dos principais autores do estudo – já sabemos que a vacinação oferece excelente proteção contra delta e Como este variante representa mais de 98% dos casos de Covid no Reino Unido e é essencial que aqueles que não receberam duas doses da vacina o façam o mais rápido possível. No entanto, caso os sintomas se desenvolvam, é importante ficar em casa e tomar um tampão o mais rápido possível. ” “Nossa análise mostra que, na ausência de uma vacina, qualquer delta epidemia imporia um fardo maior aos cuidados de saúde do que uma epidemia alfa”, conclui Ann Brisanis, estatística-chefe da Universidade de Cambridge e uma das principais autoras do estudo. Por pesquisadores da Public Health England e da University of Cambridge e financiados pelo UK Research and Innovation, pelo Medical Research Council, pelo Departamento de Saúde e Assistência Social do Governo do Reino Unido e pelo National Institute for Health Research.