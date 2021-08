Na Emilia-Romagna, as vacinações começam na farmácia, em Rimini neste momento são 5 vacinas

Todos em campo para a campanha de vacinação. Obrigado Acordo entre a região e sindicatos de farmácias afiliadas, Além disso farmácias Eles poderão, de forma voluntária, realizar a vacinação contra o coronavírus em suas dependências ou em ambientes externos devidamente equipados.

Dia As unidades de saúde mais difundidas e difundidas na região Assim chega ajuda essencial para acelerar ainda mais a campanha de vacinação. A farmácia, por ser o “posto de saúde” mais próximo do cidadão, pode desempenhar um papel importante na Interceptar, informar e aumentar a conscientização Essa Que, embora os requisitos sejam atendidos, até agora A vacinação contra a Covid ainda não foi reservada Contribuir para o alcance da meta de imunização para um maior número de pessoas; Com efeito, existem muitas oportunidades, no âmbito da dispensa de medicamentos e serviços já prestados pela farmácia, como a realização de swabs de antigénios ou a impressão de passes verdes, para comunicar com os cidadãos que ainda não foram vacinados.

Apenas adultos que se certificam de que não podem ser vacinados em uma farmácia parceira Não apresenta fatores de risco mínimos Como doenças do sistema imunológico comprometido, histórico médico de convulsões ou reações alérgicas graves, presença de sintomas de Covid e ter certas doenças no passado.

em relação a ReservasUm cidadão que deseja ser vacinado em uma farmácia pode acessar Portal E-Health, escolher a farmácia afiliada onde é realizada a vacinação a partir da lista regional de participantes do projeto, sempre disponível no portal ER-Salute e em constante atualização, entrar em contato e agendar a vacinação. Paralelamente, o cidadão pode recuperar a ficha de avaliação no portal ER-Salute (disponível no seguinte link: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-in-farmacia/scheda ) para a conveniência da vacinação nas farmácias incluindo o formulário de consentimento e informações sobre o processamento de dados pessoais e enviado à Rimini para que seja devidamente preenchido ao farmacêutico vacinador que pretende contactar.

No momento, cerca de 100 farmácias já aderiram. A lista completa, com todas as outras a serem adicionadas gradativamente, está disponível no link https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-in-farmacia/farmacie-aderenti, com atualizações constantes.

Atualmente Existem 5 farmácias participantes na província de Rimini: FARMACIA DELUIGI SNC VIA DI MEZZO, 63/65, SAN MICHELE VIALE CIRCONVALLAZIONE OCC.LE 120 G; em Riccione DELL’AMARISSIMO V.LE CECCARINI 78; Em Santarcangelo FARMACIA RASPONI VIA SAN VITO, 1752: Em Gemmano FARMACIA RICCI VIA TRIESTE, 2.

As reservas começam Vacinas na farmácia 7 de setembro de 2021. As vacinas utilizadas serão PfizerE moderno NS Johnson & Johnson.

Novamente no que diz respeito às reservas, com o único propósito de não desperdiçar o produto e somente se um ou mais dos reservadores não comparecerem a tempo, o farmacêutico tem o direito de Fornecer histórico de vacinação De outros cidadãos, apenas da lista reservada da sua farmácia.

Treinamento de farmacêuticos, vacinação, colaboração com médicos e logística

Um dos principais componentes do convênio é a atividade de capacitação para vacinação de farmacêuticos, que se divide em três fases. O primeiro curso, o básico, foi oferecido pelo Istituto Superiore di Sanità; A segunda, definida como “complementar”, também foi organizada pelo ISS em conjunto com o Sindicato dos Farmacêuticos e proporcionou competências específicas na preparação e administração de vacinas; Por fim, a terceira atividade é a atividade prática que o farmacêutico realizou no posto de vacinação distrital sob a supervisão de um professor.

Caso o vacinado, na fase do histórico médico, responda sim ou não sei nem a uma única pergunta sobre os fatores de risco, o farmacêutico irá encaminhá-lo ao médico assistente ou ao posto de vacinação para mais informações. Análise de profundidade. Da mesma forma, o cidadão terá que entrar em contato com seu médico, mesmo que ocorram reações adversas significativas na primeira dose recebida na farmácia.

Em geral, a cooperação entre os farmacêuticos de vacinação e todos os atores do sistema regional de saúde será máxima: graças aos acordos estabelecidos ao nível das autoridades de saúde individuais, o farmacêutico, na fase de avaliação da idoneidade do cidadão e implementação da vacinação , pode ser comparado com a equipe médica, de preferência um clínico geral Para o paciente, mas também uma continuidade de cuidados do companheiro ou outro médico, por exemplo, aqueles envolvidos em serviços de centros de imunização.

Com os cursos de formação em gestão de farmácias por um lado e a disponibilidade de apoio para médicos generalistas e empresas de saúde por outro, as vacinações nas farmácias serão realizadas de acordo com os mesmos padrões extremos de segurança que foram definidos desde o início. Máquina de enxertia Emilia-Romagna.

O farmacêutico também tem a tarefa de inserir com urgência os dados relativos à administração que é feita no boletim de vacinação, guardar todos os documentos nos mesmos horários indicados pelas autoridades de saúde e entregar ao cidadão o certificado de vacinação.

Logística e padrões de construção

As farmácias e farmacêuticos são obrigados a cumprir todos os procedimentos e critérios da campanha de vacinação: desde a preparação adequada dos espaços ao cumprimento das várias etapas, dos antecedentes à observação pós-injeção, passando pela disponibilização de uma série de: instrumentos de saúde de classe. Salvar, incluindo alguns medicamentos ou dispositivos médicos que o farmacêutico deve poder fornecer imediatamente aos profissionais de saúde que são chamados para intervir em caso de complicações. O ASL de referência realizará verificações de amostra, se necessário, para verificar a adequação das ferramentas e instalações.

Do ponto de vista logístico, os farmacêuticos poderão optar por realizar a vacinação numa sala da farmácia, que deve ser separada dos locais designados para as atividades normais, ou nos locais normalmente utilizados pela farmácia, mas apenas durante o horário de encerramento. em uma sala externa privada separada da farmácia.