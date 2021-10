Beber cerveja melhora a função cognitiva: a ciência diz que sim

Você sabia que beber cerveja pode aumentar suas funções cognitivas?

Não, não estou inventando, mas é o resultado de uma pesquisa científica que foi realizada há algum tempo nos Estados Unidos.

Esta não é a primeira vez que os cientistas estudam Propriedades úteis de cerveja.

Entre as mais famosas, por exemplo, é preciso lembrar que a cerveja:

● reduz o risco de câncer, problemas cardíacos e o risco de diabetes;

● Aumenta o colesterol bom.

● Promove a digestão.

● Mantém a saúde renal;

● Alivia os sintomas de resfriado.

● Ajuda com ansiedade e depressão.

● Ajuda você a perder peso.

Estudos sobre as propriedades benéficas da cerveja

Os estudos sobre os efeitos positivos da cerveja são infinitos.

A Universidade de Pisa, por exemplo, conduziu um estudo sobre o lúpulo mostrando que ele poderia ajudar a interromper a expansão do tumor, enquanto o professor Jonathan Powell, da Universidade de Cambridge, conduziu alguns estudos que mostraram a capacidade da cerveja em prevenir a osteoporose.

Mas entre os muitos efeitos positivos do consumo limitado de cerveja, um me impressionou particularmente: melhorar nossas funções cognitivas.

Os resultados dessa pesquisa vieram da Oregon State University, onde foi estudada uma molécula específica encontrada no lúpulo chamada xantumol, substância já utilizada na área médica especialmente para combater a obesidade e reduzir déficits de memória que costumam afetar idosos.

Assim, os pesquisadores levantaram a hipótese de que o xantumol também poderia ter efeitos benéficos nas funções cognitivas, especialmente na memória, e para provar sua teoria eles conduziram um estudo em um grupo de ratos, que foi publicado na Behavioral Brain Research.

Beber cerveja melhora as habilidades cognitivas: estudo confirma isso

Mas em que consiste a experiência? muito simples.

Eles colocaram os ratos em um labirinto e observaram se as pessoas que tomaram o xantumol conseguiriam encontrar a saída. E foi.

A ingestão de xantumol melhorou o aprendizado e o desempenho cognitivo dos camundongos, tornando-os não apenas mais despertos, mas também mais inteligentes e rápidos.

No entanto, o notável é que só surtiu efeito em ratos jovens, enquanto o comportamento de ratos velhos permaneceu inalterado mesmo após a ingestão dessa substância.

Em conjunto com esta pesquisa, outra universidade mais próxima de nós conduziu estudos aprofundados sobre o xantumol: a Universidade de Pisa.

Assim, os cientistas locais demonstraram que este flavonóide mantém a mente jovem e ativa graças ao seu poderoso poder antioxidante que protege nosso DNA da deterioração natural devido ao envelhecimento.

Conclusões

Depois desses estudos, não há mais nada a acrescentar a não ser: luz verde para consumir cerveja para melhorar nossas habilidades cognitivas!

Mas lembre-se sempre de não exagerar para evitar todos os riscos associados à ressaca do álcool.

Você conhecia todas essas propriedades benéficas do lúpulo e da cerveja? Você conhece outros?

para nós! E por favor: beba sempre com consciência!