Trate o câncer com medicina natural, médico homeopata na prisão

Trate o tumor com ervas e psicologia. O Tribunal de Recurso a condenou a 3 anos, 8 meses e 26 dias de prisão e a Dra. Germana Durando, 66, foi enviada de volta à prisão. Agentes do Comissário de Ação Preventiva da Barreira de Nice a informaram sobre os procedimentos de julgamento final.

Durando acabou no banco dos réus por homicídio culposo por causar a morte de uma paciente ao tratá-la de melanoma maligno com o polêmico método Hammer. Conforme reconstruído no experimento, o paciente recorreu a Durando para obter uma verruga de 5 mm de largura no ombro esquerdo. Com base nas teorias desenvolvidas pelo alemão Ryke Geerd Hamer, cujos fundamentos científicos foram questionados em aula, ela foi submetida a tratamento à base de chás de ervas e sessões psicológicas. Ele faleceu em 2015 com 53 anos.

O Tribunal de Justiça, em 26 de outubro de 2018, julgou Durando. A história terminou na Suprema Corte.

Enquanto se aguarda a decisão da Suprema Corte, o advogado de defesa Salvo Lo Greco primeiro solicitou liberdade condicional, que foi rejeitada pelo Tribunal de Supervisão e, em seguida, libertado da prisão. Na primavera de 2021, os juízes de liberdade condicional concordaram em suspender. Ou seja: Durando saiu da prisão esperando o veredicto de Ermilini. Chegou em julho passado.

Agora o médico foi preso.

“No escrutínio do tribunal de liberdade condicional – declara o seu advogado Le Greco – surge um novo pedido de liberdade condicional, baseado em pressupostos diferentes dos anteriores. Durando foi excluída do convênio médico, indenizou as pessoas afetadas e há duas comunidades prontas para recebê-la, onde ela pode prestar assistência e trabalho voluntário ”.