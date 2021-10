De acordo com a ciência, a mistura milagrosa deste inverno fará você perder peso de forma eficaz

Os benefícios para a saúde desta mistura foram comprovados e até cientificamente comprovados – é tudo sobre sua capacidade de fazer isso Promove a perda de peso. Sim mas por quê? decodificar.

Perda de peso: quais são as propriedades de emagrecimento do alho e do mel, de acordo com os cientistas?

Quais são as propriedades de emagrecimento do alho?

Por mais irracional que possa parecer, oProblema ótimo item para perder alguns quilos. Na verdade, este pequeno tempero contém ingredientes que são muito úteis para a perda de peso, em particular, Flavonóides. A ciência * provou repetidamente que esses ingredientes contribuem significativamente para Reduza o excesso de peso.

Ainda outros pesquisadores ** afirmam que o alho contribui para isso Reduz o acúmulo de gordura no corpo e lutar contra o ganho de peso.

Um estudo recente de 8 semanas sobre os chamados obesos mostrou que aqueles que tomaram suplementos de alho notaram isso Mudanças significativas em seu peso, em comparação com aqueles que não o tomaram.

Como o mel emagrece?

Quando usado como substituto do açúcar branco, o mel ajuda na perda de peso. Na verdade, o mel tem um forte poder adoçante, mas é muito poderoso Menos calorias de seus análogos (como açúcar de cana ou açúcar branco).

Numerosos estudos científicos confirmam nossas observações. Um estudo com 55 adultos com sobrepeso descobriu que Consumir 70 gramas de mel diariamente por 30 dias, Vendido Redução de 1,3% no peso corporal ele é um 1,1% de redução na gordura corporal superior.

Aqui está uma receita para uma mistura milagrosa com alho e mel

nossos homólogos de linha de saúde Dê-nos algumas dicas sobre como tomar esta mistura milagrosa. Esta é a receita que eles compartilham para verter aqueles quilos indesejados!

os ingredientes:

O equivalente a uma xícara cheia de dentes de alho (cerca de 135 gramas)

1 xícara de mel (237 ml).

Preparar:

Separe e descasque cada dente de alho. Certifique-se de remover apenas a camada externa.

Coloque os dentes de alho descascados em um frasco limpo e esterilizado ou em outro recipiente que possa ser fechado.

Deite o mel sobre os dentes de alho de forma a que o mel cubra todos os cravos mencionados.

Inverta suavemente ou agite o recipiente até que cada vagem esteja coberta com mel e não haja mais bolsas de ar.

Deixe a mistura por 24-48 horas. Não há necessidade de colocá-lo na geladeira.

Cientistas recomendam seu consumo colher por dia. Os mais corajosos serão capazes de lidar com o assunto “naturalmente”. Caso contrário, você também tem a opção de misturá-lo com chá ou diluí-lo com outras bebidas.

Alguns, os mais ousados, podem utilizar essa mistura em seus saborosos pratos: incorporados em molhos para salada, molhos, marinadas, etc.

Aviso: A mistura de alho e mel não dura para sempre. Portanto, deve ser consumido dentro de um mês de sua fabricação.

* Estudo publicado no British Medical Journal, realizado em 124.086 indivíduos, ao longo de um período de observação de 24 anos (1986 a 2011)

** “Mecanismos moleculares do efeito anti-obesidade de componentes bioativos em especiarias comuns: uma revisão”, um estudo de 2018 publicado em PubMed.gov

