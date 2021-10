Dor de garganta, nariz escorrendo, cabeça pesada. Com o primeiro resfriado, doenças desagradáveis ​​da estação chegam aqui. Para derrotá-los, você não precisa necessariamente recorrer às drogas imediatamente. Na verdade, duas gotas desse remédio natural serão suficientes para aliviar os sintomas de resfriados e doenças sazonais. Vamos descobrir o que é.

Muitas especiarias

Algumas das plantas e especiarias que usamos hoje para cozinhar já foram consideradas verdadeiros remédios naturais. De acordo com a medicina tradicional, por exemplo, Um ingrediente muito popular com propriedades anti-sépticas e digestivas. ou Uma erva aromática que desempenha um papel na prevenção de doenças do trato urinário.

No entanto, é difícil distinguir entre remédios naturais realmente eficazes e os muitos golpes que estão circulando. No entanto, alguns dos segredos da novidade foram confirmados até por especialistas. Este é o caso da canela:Instituto Superior de SaúdeNa verdade, ele destaca alguns benefícios à saúde.

Claro, esse tempero não deve ser considerado um alimento milagroso. Mas podem ser eficazes para ajudar o corpo a combater doenças sazonais e resfriados. Na verdade, a canela pode ser usada para fazer uma excelente infusão à qual se adiciona mel. Uma alternativa é usar um óleo essencial: Veja como.

Duas gotas deste remédio natural serão suficientes para aliviar os sintomas de resfriados e doenças sazonais

A forma mais comum de usar a canela é na culinária, principalmente para preparar sobremesas. Mas as substâncias benéficas contidas nesta especiaria também podem ser encontradas no óleo essencial em uma concentração mais elevada.

O óleo essencial de canela é obtido das folhas e galhos da planta, graças ao processo de destilação. Você pode comprá-lo na medicina fitoterápica ou online. Mas como é usado contra resfriados?

A melhor solução é cozinhar no vapor. Basta ferver um litro de água e, em seguida, dissolver duas gotas de óleo essencial de canela. Cravinho e suco de limão também podem ser adicionados.

Depois de retirar a panela do fogo e deixar a água esfriar um pouco, você precisará inalar o vapor profundamente, pelo nariz e pela boca. Para evitar que gases benéficos escapem, é melhor cobrir a cabeça e a tigela com uma toalha.

Você notará imediatamente que as passagens aéreas ficaram mais livres! Cuidado com os efeitos colaterais. Como todos os óleos essenciais, a canela pode causar problemas indesejados. Portanto, é necessário ler atentamente as dosagens e métodos de uso indicados na embalagem.

