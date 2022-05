As vitaminas, como todos sabemos, são moléculas essenciais para o corpo. No entanto, este último não é capaz de produzi-lo por conta própria e, portanto, deve ser introduzido através da alimentação.

No entanto, uma discussão separada deve ser feita sobre a vitamina D, de fato, ela pode ser introduzida no corpo também após a exposição da pele à luz solar. Os raios UV, na prática, convertem a gordura da pele em vitamina D3. A vitamina D, que é produzida dessa forma ou introduzida na dieta, é então liberada no sangue, onde se liga a uma proteína que a transporta para vários órgãos e tecidos.

Vitamina D joga Inúmeras funções dentro do corpo. Primeiro, promove a mineralização óssea aumentando a absorção de fósforo e cálcio no intestino e diminuindo a excreção de cálcio na urina. Além disso, ele também será capaz de:

melhorar a capacidade das células do sistema imunológico de eliminar microrganismos patogênicos;

Modular a resposta inflamatória controlando a ativação das células do sistema imunológico.

Portanto, a vitamina D pode ser obtida a partir da exposição à luz solar ou através da dieta. Nas linhas a seguir, revelaremos quais alimentos são mais ricos neles e quais uma dieta saudável não deve faltar.

Para obter vitamina D e melhorar seu sistema imunológico, aqui estão os alimentos que você deve comer de acordo com a ciência

A fonte alimentar mais rica em vitamina D é certamente o peixe, especialmente as variedades mais gordas. Estes incluem arenque e enguia, Geralmente consumido durante a temporada de férias, mas perfeito para qualquer estação. Além disso, salmão, peixe azul e marisco também são encontrados entre os moluscos.

A vitamina D está especialmente concentrada no fígado dos peixes. Por esta razão, o óleo de fígado de bacalhau, por exemplo, permitirá cobrir todas as necessidades desta vitamina com apenas uma colher de sopa.

Não apenas peixes, mas esses outros alimentos também

Para preencher a vitamina D e promover o bom funcionamento do sistema imunológico, por isso não é necessário comer apenas peixe. De fato, também é encontrado em quantidades abundantes nos cogumelos, frescos ou secos, devido à sua alta exposição à luz solar.

Outra fonte de vitamina D é o queijo, como o Cresenza. No entanto, seria errado incluir o leite entre esses alimentos. De fato, De acordo com alguns estudosApenas o leite produzido e comercializado nos Estados Unidos contém boas quantidades de vitamina D. Isso porque ele é fortificado intencionalmente, por lei, pela adição dessa molécula. Mas isso não acontece na Itália.

Por fim, outro alimento que contém uma boa quantidade dessa vitamina é a gema de ovo, que é um dos principais componentes Se você quiser fazer excelentes panquecas.

