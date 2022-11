Até cientistas estão entre os usuários que podem deixar o Twitter

No entanto, a chegada de Elon Musk deixou perplexos: alguns usuários acadêmicos temem um aumento da desinformação (também devido a demissões que podem reduzir o número de pessoas dedicadas ao combate às notícias falsas), enquanto outros duvidam que a tão anunciada liberdade de expressão do bilionário possa traduzir em tons mais ofensivos e discriminatórios na rede social, especialmente em relação às mulheres e pessoas de cor. Depois, há aqueles que se dizem incomodados com a possibilidade de oferecer serviços pagos (como cheque azul para contas verificadas) e defendem que a rede social deve permanecer totalmente gratuita.

Com o passar dos dias, hashtags como #GoodbyeTwitter e #TwitterMigration entraram em tendência, com muitos pesquisadores e alguns institutos postando seus novos perfis de Mastodon para incentivar outras pessoas a segui-los no site, que ganhou mais de 100.000 novos usuários em pouco tempo. Segundo alguns observadores, esse fenômeno pode lançar as bases para uma migração gradual em massa de uma rede social para outra, com o fator desconhecido da necessidade de os estudiosos reconstruirem seus seguidores do zero, desde que o público decida segui-los em uma nova base . plataformas.