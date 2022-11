Este é o seu efeito benéfico

Um dos mais populares infecções É a conjuntivite, que é especificamente a inflamação de uma fina camada de tecido chamada conjuntiva, que cobre a superfície interna das pálpebras e está localizada na frente das pálpebras. Bola de olho. Isto é exatamente PatologiaÉ estatisticamente uma das doenças oculares mais comuns e pode ser de dois tipos: aguda ou crônica. É considerada aguda quando persiste por até quatro semanas; Torna-se crônica quando esse limite é excedido.

Felizmente, existem muitas formas naturais de amenizar isso, mas antes de listá-las, vamos tentar entender alguns outros conceitos sobre essa patologia. Os sintomas da conjuntivite podem ser resumidos da seguinte forma: olhos vermelhos, ruptura frequente (em alguns casos constante), irritação e coceira. Em suma, é como se sempre tivéssemos a sensação de que algo está no olho: como se um pequeno grão de areia entrasse. A conjuntivite pode ser causada por uma infecção bacteriana ou viral, ou pode simplesmente aparecer como uma reação alérgica.

Além disso, a conjuntivite também pode ocorrer como resultado de fadiga ocular excessiva, especialmente se tivermos que passar longas horas na frente de uma tela de computador devido ao estudo ou trabalho. Mesmo uso prolongado lentes de contato pode ser porque conjuntivite. Esta inflamação afeta muitas vezes as crianças, que, sendo pequenas, não podem tomar as precauções corretas e, portanto, passam facilmente de um olho para outro devido a um simples toque no olho. mãos.

Felizmente, como mencionado anteriormente, existem muitos remédios naturais que permitem aliviar (mesmo que de forma significativa) seus sintomas. Vamos ver alguns deles juntos. o querida É um excelente aliado para combater a conjuntivite, pois contém propriedades antibacterianas que podem tratar e eliminar o desconforto. Aqui está como fazê-lo. Basta dissolver três colheres de sopa em cerca de meio litro de água e depois usar a solução obtida para lavar bem o rosto. Outro método eficaz é compressasCuidado, porque só o frio alivia a dor, nunca o calor.

Os pacotes de camomila são um dos primeiros remédios naturais a serem usados ​​em caso de conjuntivite. Para desfrutar plenamente de seus benefícios, você precisa preparar um camomila Deixe esfriar, depois mergulhe um guardanapo (de preferência de algodão) na solução e deixe agir nos olhos por alguns minutos. Alternativamente, você pode preparar uma solução que é usada apenas para enxaguar os olhos: basta aquecer um pouco de água e despejar uma colher de flores. camomila seco