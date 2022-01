Essere bassi ou essere alti? La scienza responde ao enigma da estatura

La statura dipende dai geni, che determina l’essere alti o bassi, ma la scienza fa ulteriore luce su queto enigma che affligge l’uomo da sempre.

La statura dipende dai geni, che determina l’essere alti o bassi, ma la scienza fa ulteriore luce su queto enigma che affligge l’uomo da sempre. Vi siete mai chiesti perché ci son family basse e altre i cui componenti son tutti alti? E quelle miste, dove troviamo figli altissimi e genitori bassi? Tutto ciò, naturalmente, dipende dai geni, ma resta ancora qualche enigma da risolvere per avere un quadro completo.

La scienza cerca de rispondere a tutti i quesiti e sul perché l’essere umano si è alzato sempre di più nel corso della sua evolução. Ciò è dipeso dal fattore nutrizionale, grazie a una migliore e maggiore alimentazione quotidiana. Ma tale process ha innesato anche un pubertà più precoce. Proprio dalla puberta partiamo para chegar a todos os chiave di tutto. Veja o resultado de um estúdio feito pela Università del Maryland.

Lo studio dell’Università del Maryland: questioni di statura

Para crescer em forze e al massimo del suo sviluppo, il corpo umano ha bisogno di energie. Il cibo, ovviamente, fornisce queste energie. Al di la di che cibo si tratti, se grasso e poco sano, oppure magro e sano, questo offre energie e permette al fisico di svilupparsi. Não é um caso se eu poppoli mais soggetti alla fama, siano mais baixo do normal. E não é um caso se, nel corso dei secoli, la statura media si è alzata sempre di mais.

Ma la ricerca americana ha escoporto che a determinare l’altezza è anche una funzionalità del cervello, over un ricettore situto in this organo. Il ricettore si chiama MC3R ed é capace di inviare segnali all’ippotalamo ogni volta che si mangia. L’ippotalamo regola, di conseguenza, temperatura corporal e apetite. Quando il ricettore MC3R não funciona corretamente un meno crescente individual.

Una pubertà ritardata causa una statura bassa. O estúdio dell’Università del Maryland, insieme e outras universidades americanas e inglesas, é davvero rivoluzionario. Da este ricettore potrebbe dipendere una percente della nostra statura. Stimolare l’MC3Ri de bambini potrebbe signicare molto tamanho, così rdi nella crescita. Il cervello é ancora oggi un enigma of scoprire e são muitos os estudos que focam no sulle sue funzioni. Questa però potrebbe essere la chiave da cui partire.

A seguito di tale scoperta, sono iniziati studi per creare medicine in grado di estimolare il ricettore MC3R, esperando em um futuro ricco di scoperte scientifiche. Naturalmente, a alternância de uma pessoa resta ancoragem legada ao próprio gênio e ao DNA, mas este escopo pode trazer vários problemas de variação. Soprattutto para chi ha crescita bloccata e é affetto de determinada patologia. Não resta che comparere ulteriori sviluppi por avere risposte mais concreto.