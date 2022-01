Potrebbero davvero valere oro per bruciare calorie e smaltire i grassi queste 2 tisane splendie anche per scaldarci davanti alla tv

Una delle certezze che ci riserva l’età moderna è poter vedere qualcosa in tv on gni sera. Soprattutto para chi ha internet e riesce ad acede a todas as varie piattaforme di streaming. Davvero difficile non trovare un film, una serie tv, un documentario che non ci appassioni. E, perché no, anche dei cartoni animati coi nostri bambini. Neste caso, scattano anche popcorn e schifezze varie, un po’ come al cinema. Com la differenza che a casa possiamo sgranocchiare senza perturbare nessuno. E, una volta scelto il programma, ecco che pensamo alla tisana da abbinare. Potrebbero davvero valere oro per bruciare calorie e smaltire i grassi queste 2 bevande calde and rilassanti. Andiamo a vederle coi nostri Esperti della Redazione.

Un’erba alleata delle nonne

C’era una volta il tarassaco. Erba espontânea tanto cara alle nostre nonne e rica de nutrientes. Oggi è ancora conteuta nelle miscele pronte per tisane e decotti. Grazie alla sua ricchezza di vitamina e minerali. Senza considerare gli antiossidanti. Le sue potenziali azioni digestivo e lassative facevano sì che le nostre nonne usssero il tarassaco addirittura per minestre, insalate e gustose frittate.

Scaldiamo una tazza d’acqua e inserimos la bustina pronta, ou il granulare. Em alternativa, anche dei fiori e delle foglie fresche di campagna. Lasciamo infusione per qualche minuto e filtriamo per gustare la nostra tisana brucia calorie.

Se il tarassaco è il principe delle erbe lassative e diuretiche, la malva è la sua principessa. Anche in questo caso, la troviamo pronta em bustine e comodi granulari. Oppure, anche in versione essicata. Utilizziamo sempre la solita d’acqua calda e lasciamo in infusion per il doppio dei minuti del tarassaco. Filtriamo e gustiamo esta pianta alleata della salute.

Altra pianta spontanea, altra pianta che da secali é apreciada por le sue doti diurético e antiinflamatório natural. La malva é ricchissima di vitamina A. Sostanza base per il nostro organismo, senza la quale andremmo in difficoltà quotidiana. Segundo a ciência, infatti, grazie anche alla vitamina A, a nossa fisiologia aumentarebe a imunidade difusa, respondendo a todas as infeções.

Ricordiamo comunque sempre que se decidir assumir com frequenza anche delle erbe, será oportuno consultar o médico ou o farmacêutico de fiducia para eventuais controindicações.

