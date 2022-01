Oficinas infantis no Museu da Ciência

No sábado 29 e domingo 30 de janeiro, o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci oferece muitos workshops e encontros para adultos e crianças.

Aos sábados e domingos, das 9h30 às 18h30, será possível visitar o Museu e o Livro para conhecer o i.lab Chimica, o laboratório interativo recém-inaugurado, projetado para potencializar a dimensão criativa da química, convidando as crianças a se envolverem com fenômenos científicos em primeira mão, e o Digital Zone YOU & AI, um ambiente digital para melhorar o diálogo e a participação do público sobre o tema da inteligência artificial.

Há também visitas guiadas gratuitas ao Departamento de Transportes e visitas pagas às Galerias Leonardo, a maior exposição do mundo dedicada a Leonardo da Vinci e ao interior do submarino Enrico Toti.

As exposições permanentes estão sempre acessíveis, desde a área espacial com a parte lunar ao pavilhão ferroviário com antigas locomotivas, dos grandes veleiros aos aviões pioneiros do pavilhão Aeronavale, ao novo espaço expositivo do mosaico tecnológico que conta a história da modernização desde o país na segunda metade do século XX Através do desenvolvimento da infraestrutura de rede, o desenvolvimento do sistema industrial e o surgimento da sociedade de consumo.

Incluído no ingresso do museu, você também pode admirar Os Sete Reis Magos, conjunto escultórico de sete esculturas criado por Fausto Melotti, recentemente exposto no Jardim da Primeira Abadia do Museu, e visitar a exposição permanente – Fragilidade e Beleza – recentemente reformada – para ver o nosso planeta através dos olhos de satélite e entender como essas ferramentas podem ajudar a monitorar mudanças e proteger o meio ambiente e a exposição temporária Sociocromie, com curadoria do arquiteto e designer Giulio Seppi e dedicada ao valor histórico e social da cor.

Todas as atividades de laboratório e exposições temporárias e permanentes estão incluídas no ingresso do museu.

o programa

Atividades em oficinas interativas

Todas as atividades nas oficinas têm reserva obrigatória no momento da compra do bilhete de entrada

I.LAB CHIMICA

Efeito de cor – a partir de 8 anos

Juntos, descobrimos mudanças inesperadas na cor, usamos o calor e as interações entre os produtos químicos para criar efeitos surpreendentes.

Sábado 29 e Domingo 30 | 10h, 14h, 17h

Duração 45 minutos

Exploradores de cores – 7 anos

Combinamos química, cor e um pouco de criatividade para experimentar como a escuridão é iluminada e como o verde, roxo ou preto é dividido em designs originais.

Sábado 29 e Domingo 30 | 11h30, 15h30

Duração 45 minutos

área digital

Você e IA – dia 14 anos

Tentamos três cenários diferentes em que a IA é a protagonista. Ouvimos os pontos de vista de diferentes especialistas, experimentamos aplicativos virtuais para encontrar uma alma gêmea, melhoramos nossa aparência, monitoramos crimes e controlamos campos de recepção por meio de reconhecimento facial. Vamos mergulhar em um simulador de cidade em 2030 e experimentar o transporte de veículos autônomos.

Sábado 29 e Domingo 30 | 10, 12, 15 e 17 horas

Duração 45 minutos