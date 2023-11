A digestão pode ser ajudada com bicarbonato?

Inchaço e sensação de peso depois de comer são muitas vezes sinais claros disso Dispepsia. O conselho mais comum nesses casos é tomar bicarbonato de sódio, que é um remédio natural, econômico e considerado uma verdadeira cura.

Afinal, o bicarbonato parece fornecer um Alívio imediato de distúrbios intestinaisSem contar que hoje é a base de muitos medicamentos para o tratamento de diversas doenças.

No entanto, este produto popular pode não ser totalmente eficaz no tratamento de problemas digestivos. Alguns atualmente questionam sua eficácia Evidência científica.

Como também mencionado na análise aprofundada de Água da torneiraa revista online oficial do Grupo CAP, embora o tema permaneça amplamente e, em alguns casos, debatido Bicarbonato para digestão Na verdade, pode ser invalidado.

Além disso, tomar este produto em pessoas que sofrem de certas doenças, ou em doses erradas, também pode causar efeitos negativos: Portanto, antes de usá-lo como Faça você mesmo o tratamentoÉ sempre melhor consultar o seu médico.

mas, O bicarbonato é um poderoso antiácidoJustamente por isso está entre os princípios ativos de muitos medicamentos e suplementos nutricionais utilizados Tratamento de ácido estomacal.

Bicarbonato e digestão: vamos dissipar o mito

Por ser um elemento que quando dissolvido em água produz uma solução com pH levemente básico, O bicarbonato pode proporcionar algum alívio se houver acidez e azia.

Porém, é necessário ressaltar que se a acidez ocorrer associada a algum problema no aparelho digestivo, é possível que ela progrida Apenas um luxo temporárioParece que o bicarbonato só atua nos efeitos da indigestão e não nas causas que levaram à sua ocorrência.

O motivo é de natureza puramente química: o bicarbonato, ao chegar ao estômago, reage com o ácido clorídrico presente no suco gástrico, levando a uma reação que produz água, sal e sal. Dióxido de carbono; Este último fará com que o estômago inche e o expulse através da regurgitação, o que eliminará a sensação de inchaço, mas sem muitos benefícios para a digestão.

Além disso, sendo um Antiácido poderosoA ação do bicarbonato pode interferir na ação do estômago: de fato, ao inibir os ácidos produzidos pelo suco gástrico, necessários para que as enzimas realizem a correta partição da massa alimentar, em vez de promover o processo digestivo, pode na verdade atrapalha.

Portanto o conselho é este Tome bicarbonato para digestão de vez em quando E só depois de consultar o médico assistente, que, analisando cuidadosamente os sintomas e o momento, poderá decidir se deve ou não tomar o medicamento. Solução DIY à base de bicarbonato Pode ajudar a aliviar o distúrbio.

No entanto, a melhor maneira de ajudar a digestão é Beba bastante águaIsso facilita a movimentação dos alimentos, aumenta a absorção dos nutrientes e protege contra a acidez do suco gástrico.

Bicarbonato: efeitos adversos e contra-indicações

Mesmo os tratamentos realizados por conta própria podem ter efeitos prejudiciais. Na verdade, o bicarbonato, devido ao seu alto teor de sódio, é um subproduto É contra-indicado para pessoas com dieta pobre em sódio. Além disso, a alteração do pH dentro do estômago pode alterar o efeito de alguns medicamentos, dificultando a absorção de alguns medicamentos e enfraquecendo sua eficácia.

Finalmente, pode eventualmente causar Problemas gastrointestinais,defina um Maior retenção de água E com base em pressão arterial Em alguns casos especiais, a benevolência Formação de pedras nos rins: Um grupo de efeitos que o tornam impróprio para consumo por algumas categorias de indivíduos, exceto sob orientação estrita do médico responsável pelo tratamento.