A dieta desempenha um papel fundamental na saúde do cérebro: aqui está o que você deve comer para se tornar mais inteligente, estimulando o pensamento e a memória

Entre as maneiras pelas quais podemos nos tornar mais inteligentes, muitas vezes ignoramos o papel poderoso que a nutrição pode desempenhar no nosso desenvolvimento mental.

A pesquisa científica tirou todas as dúvidas: A inteligência, a memória e a capacidade de aprendizagem podem ser modificadas através da nutrição.

Tradução: Algumas coisas, se as comermos regularmente, podem nos deixar doentes Torne-se mais inteligente.

Na verdade, embora o cérebro represente apenas uma pequena parte do nosso peso corporal, ele requer uma grande quantidade de energia e nutrientes para funcionar de forma ideal. Como resultado, os alimentos que escolhemos podem conterImpacto direto na estrutura e função cerebral.

Escolhas alimentares específicas podem desempenhar um papel importante na promoção da saúde mental e no desenvolvimento de capacidades intelectuais.

Indo mais detalhadamente, aqui estão alguns alimentos que, se consumidos regularmente, podem melhorar nossa função cognitiva e memória.

O que comer para ficar mais inteligente?

Salmão e outros peixes gordurosos

O salmão é uma forte fonte de ácidos graxos ômega-3, especialmente ácido docosahexaenóico (DHA). Essas gorduras essenciais desempenham um papel vital em… Desenvolvimento cerebral e função cognitiva.

Comer salmão e peixes semelhantes regularmente pode melhorar a memória, a concentração e a capacidade de aprendizagem. Além disso, os nutrientes dos peixes gordurosos ajudam Reduzindo a inflamação no cérebroPromover a saúde do sistema nervoso central a longo prazo.

Nozes e sementes

Nozes e sementes são ricas em ácidos graxos ômega-3 e ômega-6, vitamina E e antioxidantes que apoiam a função cerebral. Esses nutrientes ajudam Protegendo as células cerebrais dos danos causados ​​pelos radicais livres Melhorando a comunicação neural.

Vegetais de folhas verdes escuras

Espinafre, couve e outros vegetais semelhantes fornecem ácido fólico, vitamina K e antioxidantes Melhorar a concentração, memória e capacidade de aprendizagem. O ácido fólico, em particular, está envolvido na síntese de neurotransmissores que regulam o humor e a cognição.

um ovo

Os ovos são uma excelente fonte de colina, um nutriente essencial que desempenha um papel fundamental na produção de acetilcolina, um neurotransmissor envolvido na memória e na aprendizagem. A colina apoia a estrutura das membranas celulares e melhora a transmissão dos sinais nervosos.

Portanto, consumir ovos regularmente pode contribuir para isso Manter a saúde do cérebro e melhorar a função cognitiva.

Bagas

Morangos, mirtilos, amoras e framboesas são conhecidos por serem ricos em antioxidantes, vitaminas e flavonóides. Esses compostos também podem melhorar a memória de longo prazo, a concentração e a função cognitiva. Protegendo o cérebro à medida que envelhecemos.

Cacau e chocolate amargo

O cacau e o chocolate amargo são conhecidos por serem ricos em flavonóides, antioxidantes e cafeína. Esses veículos podem Estimular a concentração e melhorar a função cerebral. Foi demonstrado que os flavonóides, em particular, protegem as células cerebrais da inflamação e do estresse oxidativo.

Porém, é importante consumi-lo com moderação, pois o chocolate pode ser rico em açúcar e calorias.

cúrcuma

A cúrcuma contém curcumina, um composto com propriedades antioxidantes e antiinflamatórias. Este ingrediente ativo pode proteger o cérebro contra danos celulares e melhorar a função cognitiva Reduzindo o risco de declínio cognitivo relacionado à idade.

goji berries

As bagas de Goji são pequenos tesouros nutricionais que podem contribuir para o nosso objetivo de sermos mais inteligentes. Ricas em antioxidantes, vitaminas e minerais, estas bagas apoiam a saúde do cérebro e a função cognitiva.

Os antioxidantes combatem o estresse oxidativo e protegem as células cerebrais do envelhecimento. Eles melhoram a memória e a concentração. As vitaminas B encontradas nas bagas de goji são essenciais para o metabolismo cerebral saudável Produção de neurotransmissores necessários para a comunicação nervosa.