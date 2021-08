Pizza com farinha de grilo e salgadinhos de gafanhoto

Insetos, também falamos sobre eles algumas vezes focarEm poucos anos, ele pode se tornar uma importante fonte de proteína, tanto para nós, como humanos, quanto para os animais.

Criar grilos, minhocas e gafanhotos custa muito, requer poucos recursos (em termos de água e terra) e não envolve emissões significativas de metano e dióxido de carbono da agricultura convencional.

Com grilos na pizza. Em suma, os insetos parecem estar no caminho certo para se tornar, mesmo no Ocidente, uma alternativa sustentável aos hambúrgueres e salsichas. No entanto, há quem perca tempo e já use farinha de insetos para uma reinterpretação criativa de pratos tradicionais.

entre estes Tiziana de Costanzo, de ascendência italiana e cofundador da insetos do horizonte, uma start-up com sede em Londres ativa na criação de insetos comestíveis: ele usa sua casa no West End em parte como uma fazenda urbana, onde cria grilos e gafanhotos para consumo humano, e em parte como uma escola de culinária, onde ensina como usá-los ingredientes incomuns para grandes clássicos como pizza ou massa.

De acordo com o que disse o dono do projeto em um deles Entrevista com Phys.orgA massa de pizza enriquecida com farinha de grilo, para além de ser mais equilibrada nutricionalmente graças à importante ingestão de proteínas, é também mais saborosa e saborosa. Mas não para por aí, há também petiscos: do falafel com farinha de gafanhoto às barras de minhoca triturada e aromatizada com canela.